Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа

Перенесший тяжелую травму головы легендарный немецкий автогонщик Михаэль Шумахер тайно перевезен из Швейцарии в парижскую клинику имени Жоржа Помпиду.

В понедельник, около 15:40, к парижской больнице имени Жоржа Помпиду подъехала машина скорой помощи, которая, судя по номерным знакам приписана в швейцарскому городу Женева. По данным издании Le Parisien, в парижскую клинику привезли семикратного чемпиона мира по автогонкам в "Формуле-1" 50-летнего немца Михаэля Шумахера, который после падения на горных лыжах в горах Франции 29 декабря 2013 года получил тяжелую травму головы, из-за которой оказался прикован к постели.

Сообщается, что Шумахер в понедельник был доставлен в отделение сердечно-сосудистой хирургии. По данным издания гонщика привезли к профессору Филиппу Менаше. Он разработал методику лечения повреждений головного мозга с помощью стволовых клеток. Само лечение начнется уже во вторник.

Сотрудники больницы категорически отказались давать комментарии журналистам. Все, что касается здоровья Шумахера - тайна. Родственники и медики не раскрывают никаких подробностей лечения гонщика.