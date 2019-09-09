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09.09.2019 23:10
Рубрика: Спорт

Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа

Текст: Максим Домчев

Перенесший тяжелую травму головы легендарный немецкий автогонщик Михаэль Шумахер тайно перевезен из Швейцарии в парижскую клинику имени Жоржа Помпиду.

Семья Михаэля Шумахера сделала заявление в преддверии 50-летия гонщика

В понедельник, около 15:40, к парижской больнице имени Жоржа Помпиду подъехала машина скорой помощи, которая, судя по номерным знакам приписана в швейцарскому городу Женева. По данным издании Le Parisien, в парижскую клинику привезли семикратного чемпиона мира по автогонкам в "Формуле-1" 50-летнего немца Михаэля Шумахера, который после падения на горных лыжах в горах Франции 29 декабря 2013 года получил тяжелую травму головы, из-за которой оказался прикован к постели.

Состояние здоровья Михаэля Шумахера заметно улучшилось

Сообщается, что Шумахер в понедельник был доставлен в отделение сердечно-сосудистой хирургии. По данным издания гонщика привезли к профессору Филиппу Менаше. Он разработал методику лечения повреждений головного мозга с помощью стволовых клеток. Само лечение начнется уже во вторник.

Сотрудники больницы категорически отказались давать комментарии журналистам. Все, что касается здоровья Шумахера - тайна. Родственники и медики не раскрывают никаких подробностей лечения гонщика.

Спорт Формула-1 Травма Михаэля Шумахера
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