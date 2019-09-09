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09.09.2019 17:29
Рубрика: Культура

Серебро для святого

Михаил Пиотровский: Эрмитаж завершает реставрацию раки Александра Невского
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(7959)
Государственный Эрмитаж завершает реставрацию знаменитой раки Александра Невского, уникального барочного мемориального ансамбля из полутора тонн серебра, спасенного музеем от переплавки в советские годы и торжественно обозначающего для современников сам вход в Эрмитаж, как во дворец. Нет экскурсовода, который бы пропустил этот великий экспонат.
Рака святого Александра Невского - величественный памятник истории, культуры и ювелирного искусства. Фото: The state Hermitage museum. Рака святого Александра Невского - величественный памятник истории, культуры и ювелирного искусства. Фото: The state Hermitage museum.
Рака святого Александра Невского - величественный памятник истории, культуры и ювелирного искусства. Фото: The state Hermitage museum.

Русская православная церковь, готовясь к 800-летию Александра Невского, ставит вопрос о том, что место раки там, где мощи святого, ибо ему в дар и память она изначально предназначалась. Споры по этому поводу давно перешли в переговоры, а Эрмитаж начал научную и отчасти производственную работу по изготовлению серебряной копии раки. О ходе этой работы и дальнейшей судьбе надгробия РГ рассказывает директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Главное все-таки не сбор денег, а само изготовление раки

- Реставрация серебряного украшения надгробия Александра Невского заканчивается. Она велась спокойными эрмитажными методами и потребовала от нас много времени, сил и денег.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Во время реставрации мы сняли с раки все нужные слепки, и после реставрации с нее можно будет изготовить копию, но музей может сделать только ее часть. Для того, чтобы изготовить копию полностью, нужно много серебра. Эрмитаж - по уставу - не имеет права покупать серебро и что-то делать из него. А кроме того, у нас нет методик и технологий для изготовления серебряных изделий столь больших размеров.

Эрмитаж сделал все, что мог сделать. Остальное - приобретение материалов и работу по изготовлению больших деталей - должен сделать кто-то другой.

Мнение музея: надо объявить сбор средств на оставшуюся часть работы по изготовлению копии. Может быть, это возьмет на себя Александро-Невская Лавра, что было бы очень красиво. А может быть какой-то фонд. И цена, мне кажется, не обязательно будет пугающей, если за дело возьмутся люди, владеющие высокопрофессиональными мастерскими по изготовлению изделий из серебра…

Возможно объявить и краудфандинг. Только Эрмитаж этого сделать не может. У нас свои четкие правила, на что можно собирать деньги, а на что - нет. Мы сделали все, что в наших практических и юридических силах.

Но главное дальше не сбор денег, а само изготовление раки.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
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Мне кажется, это могут сделать учреждения, связанные с изготовлением церковных предметов и утвари, с ювелирным искусством. Есть множество православных фондов и православных производств, которые делают разные красивые и дорогие вещи.

Копия сегодня просто необходима, потому что поможет разрешить вопрос о достойном украшении раки с мощами святого Александра Невского. А когда она будет готова, то, конечно, встанет вопрос что передавать монастырю - оригинал или копию.

Было бы странно Эрмитажу, спасшему раку от уничтожения, переплавки ее в совесткое время, соглашаться оставить себе лишь копию.

Конечно, мы считаем, что рака как памятник ювелирного искусства, русской истории и культуры, должна остаться в музее. А копию, изготовив, можно передать церкви, чтобы она украшала мощи св. Александра Невского.

Серебряное украшение раки - музейная вещь. И потому что изготовлено из первого русского серебра. И потому что это настоящий культурный шедевр раннего русского ювелирного искусства. И именно в этом качестве была спасен музейщиками Эрмитажа.

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля
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Тут встает вопрос исторической справедливости. Раки бы не было, если бы ее дважды не спас музей. А спасение великой вещи - не шуточное дело. Спасти ее было не просто. Первые лица музея при этом рисковали своими жизнями и свободой. Не будем также забывать, что музей отдал часть своих коллекций чтобы спасти раку как памятник искусства. И взамен раки были уничтожены многие музейные вещи. Поэтому мы уверены, что историческая справедливость и художественная логика на нашей стороне. И считаем, что рака должна остаться в Эрмитаже, поскольку он ее спас и прекрасно сохранил, сохраняя таким образом и саму память об Александре Невском - в самом главном музее и дворце России.

Это моя точка зрения, которую разделяют многие люди в церкви. Особенно в том, что касается необходимости изготовления копии раки. К этому вопросу можно вернуться и продолжить дискуссии, когда рака будет изготовлена.

P.S.

Дискуссия, надеемся, будет продолжена. РГ готова предоставить свои страницы для изложения всех точек зрения.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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