Милорад Додик: НАТО вписала себя в самые постыдные страницы истории

Сербский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик заявил в понедельник, 9 сентября, что Североатлантический альянс бомбардировками Республики Сербской и Сербии вписал себя в самые постыдные страницы истории на европейском континенте после Второй мировой войны.

"Воздушными операциями против Республики Сербской НАТО открыто заняла одну из сторон в гражданской войне в БиГ и тем самым повлияла на конечный исход конфликта. Обедненный уран, который в ходе тех операций сброшен на территории РС и Сербии, и по сей день убивает наших детей. Таким образом, можно сказать, что операции НАТО и спустя 24 года имеют пагубные эффекты для Республики Сербской и ее народа", - цитирует слова сербского лидера агентство Срна.

Напомним, что 9 сентября в Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) отмечается День памяти жертв бомбардировок НАТО, проводившихся силами альянса с 30 августа по 14 сентября 1995 года на территории современной БиГ без одобрения Совета Безопасности ООН (первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО - "Обдуманная сила").

В ходе агрессии натовской авиацией осуществлялись бомбардировки позиций местных сербов, которых Запад намеревался заставить согласиться с международным планом боснийского урегулирования. Тогда за две недели было совершено 3206 самолетовылетов, сброшено около тысячи авиабомб, применены 13 крылатых ракет морского базирования "Томагавк", 46 военнослужащих РС и свыше 50 гражданских лиц были убиты, а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.

Уже очевидно, что Вашингтон стремится втянуть в НАТО все бывшие республики Югославии. Для этого усилия англосаксов сконцентрированы на окончательном решении "сербского вопроса" и минимизации, а в идеале - к сведению к нулю - здесь российского культурно-гуманитарного, экономического (прежде всего, энергетика) и политического присутствия.

Между тем многие эксперты открыто говорят и о том, что Черногория находится под оккупацией, так как в 2017 году она была насильно втянута в НАТО без соответствующего референдума. В этой связи характерным стало сентябрьское решение официальной Подгорицы, несмотря на протесты населения и представителей Сербской православной церкви (СПЦ), о создании военного полигона на горе Синяевина, где находится православный храм Святого Василия Острожского Чудотворца. С критикой подобного развития событий выступил митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий, обвинивший президента Мило Джукановича, что тот отдает святую гору "оккупантам и наследникам нацистов".

При этом священнослужитель призвал верующих "встать на защиту своей земли". "Власть намерена всю святую гору отдать в руки наследникам наци-фашистов, которые уничтожат и осквернят это место. Косово и Метохия уже отравлены ураном, то же самое правительство допустит и здесь: позволит отравить землю и воду на Синяевине. (Власть) хочет отдать ее оккупантам, чтобы те сделали тут полигон для своих преступлений. Я благословляю народ встать на защиту этой земли, не допустить превращения этого места в источник зла, наподобие "Бондстила" (военная база США в Косово). Бесчестно устраивать тут военный полигон, на этом месте звучит святая истина Божья!" - цитирует заявление митрополита РИА "Новый День".