Милорад Додик: НАТО вписала себя в самые постыдные страницы истории

Новости

На Украине при передислокации воинской части произошел взрыв 18:45
Госдума ждет ответа от Грузии в связи с обвинениями в геноциде осетин 18:38
Британская королева утвердила закон об отсрочке Brexit 18:26
Исследование: В Германии не хватает учителей 18:03
Почему Lada Granta продается лучше, чем Hyundai Solaris и Kia Rio 18:00
Блокированные на перевернувшемся судне корейские моряки подали сигнал 17:58
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений 17:57
Эксперт назвал самую подделываемую купюру 17:45
Актер из "Реальных пацанов" стал депутатом в Пермском крае 17:35
Николай Патрушев посетит Беларусь 10 сентября 17:33
Матвиенко рассказала, в каком случае продолжит работу на посту спикера СФ 17:31
Врач-диетолог: Нельзя ежедневно кормить ребенка хлопьями 17:27
Матвиенко: В Совфед придут 16-17 новых сенаторов 17:20
На Кубани возбудили дело о гибели ребенка в детсаду 17:18
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу 17:11
В Ингушетии министров выберут по конкурсу 17:03
Mitsubishi Pajero снимут с производства и заменят новой моделью 17:01
Матвиенко: Совфед может предложить изменения в законы о выборах 16:58
На Кубани МВД ищет водителя "приоры-кареты", чтобы оштрафовать 16:54
Россияне предпочитают копить, а не тратить 16:46
В Москве вспоминают жертв теракта на улице Гурьянова 16:31
Умер пассажир самолета, вынужденно севшего в Нижнем Новгороде 16:30
Ученые нашли антигены, защищающие от ВИЧ 16:22
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города 16:18
Лавров прокомментировал призыв Эспера к России быть "нормальной страной" 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 18:05
Рубрика: В мире

Милорад Додик: НАТО вписала себя в самые постыдные страницы истории

Текст: Александр Борисов (Баня-Лука, Республика Сербская)
Сербский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик заявил в понедельник, 9 сентября, что Североатлантический альянс бомбардировками Республики Сербской и Сербии вписал себя в самые постыдные страницы истории на европейском континенте после Второй мировой войны.

"Воздушными операциями против Республики Сербской НАТО открыто заняла одну из сторон в гражданской войне в БиГ и тем самым повлияла на конечный исход конфликта. Обедненный уран, который в ходе тех операций сброшен на территории РС и Сербии, и по сей день убивает наших детей. Таким образом, можно сказать, что операции НАТО и спустя 24 года имеют пагубные эффекты для Республики Сербской и ее народа", - цитирует слова сербского лидера агентство Срна.

Фото: Александр Борисов
Сербия требует адекватной оценки усташского террора и осуждения фашизма

Напомним, что 9 сентября в Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) отмечается День памяти жертв бомбардировок НАТО, проводившихся силами альянса с 30 августа по 14 сентября 1995 года на территории современной БиГ без одобрения Совета Безопасности ООН (первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО - "Обдуманная сила").

В ходе агрессии натовской авиацией осуществлялись бомбардировки позиций местных сербов, которых Запад намеревался заставить согласиться с международным планом боснийского урегулирования. Тогда за две недели было совершено 3206 самолетовылетов, сброшено около тысячи авиабомб, применены 13 крылатых ракет морского базирования "Томагавк", 46 военнослужащих РС и свыше 50 гражданских лиц были убиты, а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.

НАТО спустя четверть века вновь борется с сербами в Боснии и Герцеговине

Уже очевидно, что Вашингтон стремится втянуть в НАТО все бывшие республики Югославии. Для этого усилия англосаксов сконцентрированы на окончательном решении "сербского вопроса" и минимизации, а в идеале - к сведению к нулю - здесь российского культурно-гуманитарного, экономического (прежде всего, энергетика) и политического присутствия.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Как Косово превращается в оплот терроризма

Между тем многие эксперты открыто говорят и о том, что Черногория находится под оккупацией, так как в 2017 году она была насильно втянута в НАТО без соответствующего референдума. В этой связи характерным стало сентябрьское решение официальной Подгорицы, несмотря на протесты населения и представителей Сербской православной церкви (СПЦ), о создании военного полигона на горе Синяевина, где находится православный храм Святого Василия Острожского Чудотворца. С критикой подобного развития событий выступил митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий, обвинивший президента Мило Джукановича, что тот отдает святую гору "оккупантам и наследникам нацистов".

При этом священнослужитель призвал верующих "встать на защиту своей земли". "Власть намерена всю святую гору отдать в руки наследникам наци-фашистов, которые уничтожат и осквернят это место. Косово и Метохия уже отравлены ураном, то же самое правительство допустит и здесь: позволит отравить землю и воду на Синяевине. (Власть) хочет отдать ее оккупантам, чтобы те сделали тут полигон для своих преступлений. Я благословляю народ встать на защиту этой земли, не допустить превращения этого места в источник зла, наподобие "Бондстила" (военная база США в Косово). Бесчестно устраивать тут военный полигон, на этом месте звучит святая истина Божья!" - цитирует заявление митрополита РИА "Новый День".

В мире Европа Сербия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Путин предложил "Газпрому" изучить поставки газа в Китай через Монголию
Володин: Выборы прошли в соответствии с нормами закона
Шойгу объяснил, как не допустить гонки вооружений в Европе
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений