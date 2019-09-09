Минпромторг: Оборотные штрафы не приведут к росту цен на продукты

Новости

Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из "черных списков" 20:21
МИД: СПВД все еще жизнеспособен 19:44
Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку саммита стран астанинского формата 19:24
Избирком сообщил, как партии поделят места в Госсовете Крыма 19:17
Верховный суд оставил в силе пожизненные сроки для участников "банды ГТА" 19:11
На Украине при передислокации воинской части произошел взрыв 18:45
Госдума ждет ответа от Грузии в связи с обвинениями в геноциде осетин 18:38
Британская королева утвердила закон об отсрочке Brexit 18:26
Исследование: В Германии не хватает учителей 18:03
Почему Lada Granta продается лучше, чем Hyundai Solaris и Kia Rio 18:00
Блокированные на перевернувшемся судне корейские моряки подали сигнал 17:58
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений 17:57
Эксперт назвал самую подделываемую купюру 17:45
Актер из "Реальных пацанов" стал депутатом в Пермском крае 17:35
Николай Патрушев посетит Беларусь 10 сентября 17:33
Матвиенко рассказала, в каком случае продолжит работу на посту спикера СФ 17:31
Врач-диетолог: Нельзя ежедневно кормить ребенка хлопьями 17:27
Матвиенко: В Совфед придут 16-17 новых сенаторов 17:20
На Кубани возбудили дело о гибели ребенка в детсаду 17:18
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу 17:11
В Ингушетии министров выберут по конкурсу 17:03
Mitsubishi Pajero снимут с производства и заменят новой моделью 17:01
Матвиенко: Совфед может предложить изменения в законы о выборах 16:58
На Кубани МВД ищет водителя "приоры-кареты", чтобы оштрафовать 16:54
Россияне предпочитают копить, а не тратить 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 20:14
Рубрика: Экономика

Минпромторг: Оборотные штрафы не приведут к росту цен на продукты

Текст: Ольга Игнатова
Министерство промышленности и торговли опровергло информацию о том, что предлагаемые ведомством меры по усилению ответственности за нарушение требований технических регламентов приведут к росту цен на продукты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснил "Российской газете" замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, идея министерства состоит в том, чтобы снизить долю небезопасных товаров на российском рынке. "Технические регламенты принимаются для защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей. Следовательно, производители, нарушающие их, сознательно выпускают продукцию, которая может нанести вред. Поэтому предлагаемые штрафы распространяются исключительно на недобросовестных производителей", - отметил Евтухов. И добавил, что предлагаемые изменения в КоАП устанавливают размер административного штрафа при первичном нарушении (при условии того, что такое нарушение повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан) для юридических лиц до 1 млн руб (сейчас штраф 600 тысяч).

Фото: istock
В РФ предложили установить единую минимальную цену на сигареты

При повторном же нарушении на производителя налагается оборотный штраф через судебное решение. "Что касается введения оборотного штрафа для ретейлеров, то, во-первых, оно обусловлено результатами контрольно-надзорной деятельности, а, во-вторых, оно не отменяет презумпции невиновности в том случае, если продавец был введен производителем в заблуждение (например, путем предоставления поддельных документов)," - отметил Евтухов.

Ранее в СМИ появилась информация, что ряд участников рынка предупредили Минпромторг о рисках повышения цен в связи с введением оборотных штрафов. В частности, как пишет РБК, в их числе были Союз участников потребительского рынка (СУПР), а также крупнейшие отраслевые объединения ("Русбренд", Ассоциация компаний розничной торговли, Национальный союз производителей молока, Союз производителей БАД, Национальный союз мясопереработчиков, Рыбный союз, Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции и Национальная мясная ассоциация).

Экономика Макроэкономика Правительство Минпромторг Цены на продукты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Путин предложил "Газпрому" изучить поставки газа в Китай через Монголию
Володин: Выборы прошли в соответствии с нормами закона
Шойгу объяснил, как не допустить гонки вооружений в Европе
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений