Минпромторг: Оборотные штрафы не приведут к росту цен на продукты

Министерство промышленности и торговли опровергло информацию о том, что предлагаемые ведомством меры по усилению ответственности за нарушение требований технических регламентов приведут к росту цен на продукты.

Как пояснил "Российской газете" замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, идея министерства состоит в том, чтобы снизить долю небезопасных товаров на российском рынке. "Технические регламенты принимаются для защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей. Следовательно, производители, нарушающие их, сознательно выпускают продукцию, которая может нанести вред. Поэтому предлагаемые штрафы распространяются исключительно на недобросовестных производителей", - отметил Евтухов. И добавил, что предлагаемые изменения в КоАП устанавливают размер административного штрафа при первичном нарушении (при условии того, что такое нарушение повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан) для юридических лиц до 1 млн руб (сейчас штраф 600 тысяч).

При повторном же нарушении на производителя налагается оборотный штраф через судебное решение. "Что касается введения оборотного штрафа для ретейлеров, то, во-первых, оно обусловлено результатами контрольно-надзорной деятельности, а, во-вторых, оно не отменяет презумпции невиновности в том случае, если продавец был введен производителем в заблуждение (например, путем предоставления поддельных документов)," - отметил Евтухов.

Ранее в СМИ появилась информация, что ряд участников рынка предупредили Минпромторг о рисках повышения цен в связи с введением оборотных штрафов. В частности, как пишет РБК, в их числе были Союз участников потребительского рынка (СУПР), а также крупнейшие отраслевые объединения ("Русбренд", Ассоциация компаний розничной торговли, Национальный союз производителей молока, Союз производителей БАД, Национальный союз мясопереработчиков, Рыбный союз, Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции и Национальная мясная ассоциация).