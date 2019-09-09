Минск претендует на проведение ЧЕ по легкой атлетике в 2024 году

Легкоатлетический матч Европа - США, к открытию которого 9 сентября в Минске приковано внимание любителей мирового спорта, Александр Лукашенко назвал "большой честью" для Беларуси на встрече с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяном Коэ и президентом Европейской легкоатлетической ассоциации Свеном Арне Хансеном. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

"Вы перешагнули через разные предрассудки, чтобы гигантский матч между США и Европой состоялся у нас, в Беларуси ", - подчеркнул президент, обращаясь к своим гостям, и добавил, что в республике "обязательно добром ответят на заботу, прежде всего, по развитию легкой атлетики".

Обратил внимание Лукашенко и на усилия, которые предпринимает ИААФ в борьбе с допингом. "Ваши советы по борьбе с допингом, ваши предложения по проведению крупных соревнований, участию белорусов в них для нас бесценны", - констатировал президент. Он коснулся и ранее обсуждаемой темы о создании в РБ регионального центра по легкой атлетике: "Мы эту идею поддерживаем и готовы начать эту работу хоть завтра, у нас для этого есть все необходимое", - подтвердил глава государства.

Президент заверил собеседников, что Минск однозначно поддерживает кандидатуру Себастьяна Коэ и на предстоящих выборах руководства ИААФ. И, судя по реакции международных спортивных чиновников, позиция руководства Беларуси была принята с оптимизмом. Более того, отвечая на вопрос БЕЛТА, Свен Арне Хансен по итогам переговоров с Лукашенко, дал понять, что Минск претендует на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году.

Он отметил, что республика находится в числе стран, которые претендуют на проведение данного международного состязания. Президент Европейской легкоатлетической ассоциации добавил, что на встрече с белорусским лидером обсуждались и вопросы проведения ряда международных состязаний, но не стал уточнять, какие именно из них могут состояться в республике.

Будет к месту добавить, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций - всемирная управляющая организация в легкой атлетике, членами которой являются 214 стран. Она основана в 1912 году со штаб-квартирой в Монако. А Европейская легкоатлетическая ассоциация - аналогичный европейский руководящий спортивный орган, в состав которого входит 51 страна, образована на двадцать лет позднее.