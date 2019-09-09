Минск принимает матч сильнейших легкоатлетов Европы и США

Звезды европейской легкой атлетики с радостью приняли приглашение защищать честь своего континента на главной спортивной арене белорусской столицы, где 9 сентября стартует матч между сильнейшими спортсменами Европы и США, информирует БЕЛТА.

Инициатор проведения этого исторического матча, который два дня будет проходить на арене "Динамо", президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен в беседе с агентством с удовлетворением констатировал, что Минск постепенно становится крупным легкоатлетическим центром, а предстоящая матчевая встреча будет главным событием в европейском календаре в преддверии чемпионата мира в Дохе. Он выразил надежду, что такие встречи станут в мировом календаре легкой атлетики регулярными. "Я хочу, чтобы люди запомнили зрелище в Минске, которое будет первым", - добавил он.

Его эмоции разделяет и генеральный директор Федерации легкой атлетики США Макс Сигал, по словам которого, предстоящий матч "станет звездным". В составе американской команды будет много олимпийских и мировых чемпионов, а также яркие восходящие звезды. В частности, среди них бегунья Эллисон Феликс - самая титулованная легкоатлетка в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира, Мишель Картер - первая и единственная в истории американка, ставшая олимпийской чемпионкой в толкании ядра, Бриттни Риз (прыжки в длину), Брианна Макнил (100 метров с барьерами), Майк Роджерс (100 метров).

Следует напомнить, что в сборную европейского континента включены и 14 белорусских атлетов. Спортивные обозреватели полагают, что достойные шансы на успех имеют Максим Недосеков (прыжки в высоту), Эльвира Герман (бег на 100 метров с барьерами), Татьяна Холодович (метание копья), Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину). Помимо хозяев встречи, в европейской команде много титулованных спортсменов, констатируют организаторы матча.

В этом списке значится и метательница диска из Хорватии Сандра Перкович, которая дважды становилась победительницей Олимпийских игр. А шведский атлет Арманд Дуплантис выиграл чемпионат Европы 2018 года с результатом 6,05 метра. Швед стал третьим прыгуном с шестом в текущем столетии, кому покорилась эта высота.

Легкоатлетический турнир, судя по объявленной программе, богат на зрелищные баталии мастеров королевы спорта. В нее включены метание молота, метание копья, метание диска, бег и смешанная эстафета, толкание ядра, тройной прыжок и прыжки в высоту, в длину и прыжки с шестом.

Кстати, в каждом виде программы выступит по 4 представителя от Европы и США. Победители в своих дисциплинах получат по 7 тысяч евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тысяч, а третьи места - по 4 тысячи евро.

Накануне старта атлеты провели тренировки на динамовской арене и отметили, что стадион отвечает самым высоким требованиям. Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину американка Бритни Ривз в восхищении не только от минской арены, но и от всего антуража предстоящего матча. Она считает, что обе команды очень сильны и спортсмены постараются проявить свои лучшие качества, порадовав зрителей настоящим спортивным шоу.

Один из белорусских представителей в команде Европы прыгун в высоту Дмитрий Набоков подчеркнул в интервью агентству, что перед своими болельщиками он очень хочет показать хороший результат. А чемпионка Европы по метанию копья белоруска Татьяна Холодович также готовится выступить на самом высоком уровне, хотя к пику формы планирует подойти непосредственно к мировому первенству.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский уверен, что минский турнир вызовет большой резонанс в мировом спорте. По его мнению, проведение этого матча - большой подарок и для белорусских легкоатлетов. Здесь будет писаться очередная страница летописи мировой легкой атлетики. Девятовский напомнил, что в 1973 году минский стадион "Динамо" принимал историческую встречу легкоатлетов СССР и США. И многие до сих пор помнят ту незабываемую атмосферу, эмоции и накал спортивной борьбы на беговых дорожках, секторах для прыжков и метаний.

Стоит добавить, что права на вещание межконтинентального состязания уже приобрели телеканалы "Беларусь 5", Czech TV (Чехия), DR (Дания), YLE (Финляндия), France TV (Франция), BBC (Великобритания), MTV (Венгрия), LT (Литва), TVP (Польша), RTS (Сербия), SR (Швеция), NBC (США), уточняет агентство.