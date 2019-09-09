Новости

Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа 23:10
Савченко пожаловалась на проблемы с трудоустройством 23:04
Три человека погибли в результате стрельбы в нидерландском Дордехте 22:08
В Госдуму внесен законопроект о пенсиях работникам села, переехавшим в город 21:38
Пикап Tesla может дебютировать уже в ноябре 21:04
ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки 20:54
Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из "черных списков" 20:21
МИД: СПВД все еще жизнеспособен 19:44
Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку саммита стран астанинского формата 19:24
Избирком сообщил, как партии поделят места в Госсовете Крыма 19:17
Верховный суд оставил в силе пожизненные сроки для участников "банды ГТА" 19:11
На Украине при передислокации воинской части произошел взрыв 18:45
Госдума ждет ответа от Грузии в связи с обвинениями в геноциде осетин 18:38
Британская королева утвердила закон об отсрочке Brexit 18:26
Исследование: В Германии не хватает учителей 18:03
Почему Lada Granta продается лучше, чем Hyundai Solaris и Kia Rio 18:00
Блокированные на перевернувшемся судне корейские моряки подали сигнал 17:58
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений 17:57
Эксперт назвал самую подделываемую купюру 17:45
Актер из "Реальных пацанов" стал депутатом в Пермском крае 17:35
Николай Патрушев посетит Беларусь 10 сентября 17:33
Матвиенко рассказала, в каком случае продолжит работу на посту спикера СФ 17:31
Врач-диетолог: Нельзя ежедневно кормить ребенка хлопьями 17:27
Матвиенко: В Совфед придут 16-17 новых сенаторов 17:20
На Кубани возбудили дело о гибели ребенка в детсаду 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 22:57
Рубрика: Общество

Стоянка разрешена

Минтруд рассказал, кто сможет парковаться на местах для инвалидов
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск № 201(7959)
Граждане, имеющие III группу инвалидности и трудности с передвижением, получат право на бесплатную парковку. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном министерством труда.

В июле 2019 года в Закон "О социальной защите инвалидов" были приняты поправки, по которым с 1 июля 2020 года право парковаться на льготных местах будут иметь не только люди с I и II группами инвалидности, но также инвалиды III группы. Однако точный порядок пользования парковкой для последней категории граждан должно определить правительство. Как раз для детализации правил минтруд и разработал проект постановления. В документе уточняется, что возможность парковаться на местах для инвалидов будут иметь инвалиды III группы "при наличии у них ограничения способности к передвижению".

Фото: iStock
Минтруд предложил повысить штрафы за нарушение прав инвалидов

Предполагается, что постановление правительства вступит в силу 1 июля 2020 года одновременно с поправками в федеральный закон.

По последним данным Федерального реестра инвалидов, в России сейчас свыше 11,27 миллиона таких граждан. 57 процентов из них - женщины, 43 процента - мужчины. При этом III группу инвалидности в России имеют более 4,5 миллиона человек.

Напомним, право на бесплатную парковку автомобилей, управляемых инвалидами, должно подтверждаться специальным значком. Это же касается транспортных средств, которые перевозят инвалидов или детей-инвалидов.

Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Минтруд Господдержка инвалидов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Путин предложил "Газпрому" изучить поставки газа в Китай через Монголию
Володин: Выборы прошли в соответствии с нормами закона
Шойгу объяснил, как не допустить гонки вооружений в Европе
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений