В июле 2019 года в Закон "О социальной защите инвалидов" были приняты поправки, по которым с 1 июля 2020 года право парковаться на льготных местах будут иметь не только люди с I и II группами инвалидности, но также инвалиды III группы. Однако точный порядок пользования парковкой для последней категории граждан должно определить правительство. Как раз для детализации правил минтруд и разработал проект постановления. В документе уточняется, что возможность парковаться на местах для инвалидов будут иметь инвалиды III группы "при наличии у них ограничения способности к передвижению".

Предполагается, что постановление правительства вступит в силу 1 июля 2020 года одновременно с поправками в федеральный закон.

По последним данным Федерального реестра инвалидов, в России сейчас свыше 11,27 миллиона таких граждан. 57 процентов из них - женщины, 43 процента - мужчины. При этом III группу инвалидности в России имеют более 4,5 миллиона человек.

Напомним, право на бесплатную парковку автомобилей, управляемых инвалидами, должно подтверждаться специальным значком. Это же касается транспортных средств, которые перевозят инвалидов или детей-инвалидов.