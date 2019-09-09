Минздрав утвердил требования к контролю качества меддеятельности

Минздрав России своим приказом утвердил требования к проведению внутреннего контроля безопасности и качества медицинской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Требования предусматривают оценку работы медорганизации и ее структурных подразделений через проведение проверок - плановых и внеплановых.

По мнению главы Росздравнадзора Михаила Мурашко, внутренний контроль качества оказания медпомощи - базовый уровень самоконтроля. От него во многом зависит выявление и предотвращение рисков, создающих угрозу жизни и здоровью людей.