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Рубрика: Власть

Подъемные механизмы

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(7959)
Мы могли бы очень быстро расти. Россия - потенциально большой рынок, где каждый хотел бы улучшить условия своей жизни. Только работай, получай дешевые кредиты под производство, под растущий спрос. Плати льготные налоги за то, что вкладываешься! Не отмахивайся от иностранных инвесторов, желающих производить внутри России, питать ее растущий рынок, а не растаскивать ее природные ресурсы!

Вы серьезно, не шутите? Так можно жить? Ну да, это ясно показывает очередное "Комплексное наблюдение условий жизни населения" Росстата. Уникальная база данных и мнений о том, почему мы не должны успокаиваться на древней российской земле.

Бедность - не порок, не повод развести руками, а вызов. Тяга семей к более удобной жизни - это и есть рычаг движения экономики

И, в самом деле, почему? Четверть городских домашних хозяйств испытывают стесненность в жилье. На селе - 15-16%. Молодые семьи - 35-40%. В Тыве, Якутии - больше 35%. Только строй, закладывай фундаменты, но не многоэтажные клоповники, а разумное, рассредоточенное жилье. Земли ведь много. Есть регионы, где тяга к новому жилью - особенно велика. В Омской области, Адыгее - почти 30% семей хотели бы улучшить жилищные условия. В Якутии, Бурятии, Северной Осетии - больше трети. В Республике Алтай - 55%. В Воронежской области почти 20%, в Башкортостане - 25%.

Они бедны? Разумная политика рабочих мест обязательно создала бы точки быстрого подъема. Бедность - не порок, не повод развести руками, а вызов. Спрос, желание, тяга семей к более удобной жизни - это и есть рычаг движения всей экономики.

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
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Больше 50% домашних хозяйств в России оценивают свое жилье на "тройку" и "двойку". А вот в Ивановской, Смоленской, Амурской областях, в Ингушетии такие оценки ставят больше 60% семей, в Тыве, Адыгее, Еврейской автономной области - больше 65%. А "пятерку" за жилье? По России только 6% семей считают, что они "отличники", в Тульской и Калужской областях - всего 0,4-0,5%. И чего хотят люди?

А люди хотят совсем других городских и сельских пейзажей, чтобы в них, как в Москве, были вложены хорошие деньги, большие деньги. Что нас окружает? Только 40% многоквартирных домов в России оборудованы парковочными местами. В Липецкой области - 14%, Тамбовской - 20%, Мурманской - 12% и в Петербурге (помним, конечно, дворы-колодцы) и Хакасии - 7-7,5%.

А вот дело маленькое, бытовое, но очень нужное. Есть ли рядом с домами контейнеры для сбора мусора? Оценка по России - отлично! 82% семей ответили - да, стоят и радуют наш глаз. Но в Карелии - 62%, Ростовской области - 55%, Северной Осетии - Алании - 12%.

Всё это - спрос, рынки. Парковок, мощностей для обработки отходов. Так же, как и спортивных площадок. Только 31% семей в России сказали - они есть рядом с домом. В Липецкой и Смоленской областях - 7%, в Тверской области - 0,5%, а в Новгородской - просто поставили ноль. Детские площадки? По России они рядом только с 70% многоквартирных домов. В Архангельской области - 33%, Костромской - 45%, Нижегородской - 49%.

Люди хотят совсем других городских и сельских пейзажей, чтобы в них, как в Москве, были вложены хорошие деньги

Есть что строить, что менять. Качество питьевой воды? 15% семейств ответили: "Плохо". Пересчитайте на миллионы тех, кто живет в России. В Калмыкии - почти 40%, в Тверской, Тульской, Свердловской областях - 35%, Ростовской - 33%, Саратовской, Ивановской - 30%, Курской, Рязанской - 26%.

Вода - это здоровье. А еще она должна быть. В Ингушетии более 80% семейств пожаловались на перебои в централизованной подаче холодной воды, более 50% - в Дагестане и Кабардино-Балкарии, в Чечне - почти 70%. Перебои с горячей водой - у четверти домашних хозяйств. В Смоленской и Кировской областях, Дагестане, Северной Осетии - Алании - от 60% и выше, в Тульской, Костромской, Астраханской областях, Приморском крае - более 50%. За этим - нужда в многомиллиардных вложениях. И еще рост спроса внутри России на оборудование, на работы, на тысячи сервисов, связанных с развитой городской инфраструктурой. Мы ждем этот рост, не вялый, а яркий, показательный, делающий год за годом всю страну образцовым коммунальным хозяйством.

Фото: AP
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Почти 20% домашних хозяйств в целом по России сообщили, что у них есть перебои в подаче электроэнергии. В ряде регионов эта цифра гораздо выше: Ингушетия - больше 80%, Астраханская область - 65%, Адыгея - почти 50%, Дагестан - 44%, Забайкальский край - 42%, Тыва - 40%, Якутия - 39%, Орловская и Тверская области - 35%, Сахалинская область - 32%. Мощности, нужны мощности. Эти дефициты - не вычет, а будущая прибавка к росту в России. Если, конечно, правильно распорядиться и видеть в них не только бедность, но и вызовы на 10-15 лет вперед. Возможности улучшить качество жизни семей по всей России.

А вот не вычеты, а плюсы. Великая цифровая революция свершилась! 98-99% семей обладают мобильными телефонами. Стационарный телефон съежился - он только в 37% домашних хозяйств. Почти 70% семей имеют домашний доступ к интернету, хотя, конечно, есть пустоты: в Республике Алтай, Тыве - 37%, в Еврейской АО - 44%, в Ингушетии - 46%, Карачаево-Черкесии - 48%, даже в Орловской области - 56%. У более 60% семей есть дома компьютер. И, наконец, торжество рыночной экономики, мобильность - 48% семей имеет легковой автомобиль. Даже в небогатой Тыве - 31%.

Снова и снова слушать, что говорят о себе российские семьи. Кому лучше, кому хуже. 49% семей не могут оплачивать хотя бы одну неделю отпуска вне дома. У больше чем 50% семей нет денег, чтобы заменить пришедшую в негодность самую простую мебель. Вызовы бесконечны. Помогать, делать, строить. Есть одна только цель в России: семьи уверенные, умные и состоятельные, как основное содержание страны.

Власть Позиция Колонка Якова Миркина
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