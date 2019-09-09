Вы серьезно, не шутите? Так можно жить? Ну да, это ясно показывает очередное "Комплексное наблюдение условий жизни населения" Росстата. Уникальная база данных и мнений о том, почему мы не должны успокаиваться на древней российской земле.
И, в самом деле, почему? Четверть городских домашних хозяйств испытывают стесненность в жилье. На селе - 15-16%. Молодые семьи - 35-40%. В Тыве, Якутии - больше 35%. Только строй, закладывай фундаменты, но не многоэтажные клоповники, а разумное, рассредоточенное жилье. Земли ведь много. Есть регионы, где тяга к новому жилью - особенно велика. В Омской области, Адыгее - почти 30% семей хотели бы улучшить жилищные условия. В Якутии, Бурятии, Северной Осетии - больше трети. В Республике Алтай - 55%. В Воронежской области почти 20%, в Башкортостане - 25%.
Они бедны? Разумная политика рабочих мест обязательно создала бы точки быстрого подъема. Бедность - не порок, не повод развести руками, а вызов. Спрос, желание, тяга семей к более удобной жизни - это и есть рычаг движения всей экономики.
Больше 50% домашних хозяйств в России оценивают свое жилье на "тройку" и "двойку". А вот в Ивановской, Смоленской, Амурской областях, в Ингушетии такие оценки ставят больше 60% семей, в Тыве, Адыгее, Еврейской автономной области - больше 65%. А "пятерку" за жилье? По России только 6% семей считают, что они "отличники", в Тульской и Калужской областях - всего 0,4-0,5%. И чего хотят люди?
А люди хотят совсем других городских и сельских пейзажей, чтобы в них, как в Москве, были вложены хорошие деньги, большие деньги. Что нас окружает? Только 40% многоквартирных домов в России оборудованы парковочными местами. В Липецкой области - 14%, Тамбовской - 20%, Мурманской - 12% и в Петербурге (помним, конечно, дворы-колодцы) и Хакасии - 7-7,5%.
А вот дело маленькое, бытовое, но очень нужное. Есть ли рядом с домами контейнеры для сбора мусора? Оценка по России - отлично! 82% семей ответили - да, стоят и радуют наш глаз. Но в Карелии - 62%, Ростовской области - 55%, Северной Осетии - Алании - 12%.
Всё это - спрос, рынки. Парковок, мощностей для обработки отходов. Так же, как и спортивных площадок. Только 31% семей в России сказали - они есть рядом с домом. В Липецкой и Смоленской областях - 7%, в Тверской области - 0,5%, а в Новгородской - просто поставили ноль. Детские площадки? По России они рядом только с 70% многоквартирных домов. В Архангельской области - 33%, Костромской - 45%, Нижегородской - 49%.
Есть что строить, что менять. Качество питьевой воды? 15% семейств ответили: "Плохо". Пересчитайте на миллионы тех, кто живет в России. В Калмыкии - почти 40%, в Тверской, Тульской, Свердловской областях - 35%, Ростовской - 33%, Саратовской, Ивановской - 30%, Курской, Рязанской - 26%.
Вода - это здоровье. А еще она должна быть. В Ингушетии более 80% семейств пожаловались на перебои в централизованной подаче холодной воды, более 50% - в Дагестане и Кабардино-Балкарии, в Чечне - почти 70%. Перебои с горячей водой - у четверти домашних хозяйств. В Смоленской и Кировской областях, Дагестане, Северной Осетии - Алании - от 60% и выше, в Тульской, Костромской, Астраханской областях, Приморском крае - более 50%. За этим - нужда в многомиллиардных вложениях. И еще рост спроса внутри России на оборудование, на работы, на тысячи сервисов, связанных с развитой городской инфраструктурой. Мы ждем этот рост, не вялый, а яркий, показательный, делающий год за годом всю страну образцовым коммунальным хозяйством.
Почти 20% домашних хозяйств в целом по России сообщили, что у них есть перебои в подаче электроэнергии. В ряде регионов эта цифра гораздо выше: Ингушетия - больше 80%, Астраханская область - 65%, Адыгея - почти 50%, Дагестан - 44%, Забайкальский край - 42%, Тыва - 40%, Якутия - 39%, Орловская и Тверская области - 35%, Сахалинская область - 32%. Мощности, нужны мощности. Эти дефициты - не вычет, а будущая прибавка к росту в России. Если, конечно, правильно распорядиться и видеть в них не только бедность, но и вызовы на 10-15 лет вперед. Возможности улучшить качество жизни семей по всей России.
А вот не вычеты, а плюсы. Великая цифровая революция свершилась! 98-99% семей обладают мобильными телефонами. Стационарный телефон съежился - он только в 37% домашних хозяйств. Почти 70% семей имеют домашний доступ к интернету, хотя, конечно, есть пустоты: в Республике Алтай, Тыве - 37%, в Еврейской АО - 44%, в Ингушетии - 46%, Карачаево-Черкесии - 48%, даже в Орловской области - 56%. У более 60% семей есть дома компьютер. И, наконец, торжество рыночной экономики, мобильность - 48% семей имеет легковой автомобиль. Даже в небогатой Тыве - 31%.
Снова и снова слушать, что говорят о себе российские семьи. Кому лучше, кому хуже. 49% семей не могут оплачивать хотя бы одну неделю отпуска вне дома. У больше чем 50% семей нет денег, чтобы заменить пришедшую в негодность самую простую мебель. Вызовы бесконечны. Помогать, делать, строить. Есть одна только цель в России: семьи уверенные, умные и состоятельные, как основное содержание страны.