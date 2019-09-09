Новости

На дне Балтики найден королевский корабль, затонувший в 1495 году 14:30
Сбившего на Ярославке комплекс фотовидеофиксации водителя накажут 14:18
Российская гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире в Португалии 14:13
На свитке Мертвого моря нашли покрытие неестественного происхождения 14:11
Алексей Копайгородский стал исполняющим обязанности мэра Сочи 14:09
В Кремле прокомментировали уход министра энергетики Саудовской Аравии 14:08
Президент Литвы выступил за политический диалог с Минском 14:07
Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана 14:05
Песков понадеялся на непредвзятое расследование в отношении Google 14:02
Под Тулой перевернулся микроавтобус с пассажирами 13:57
Стала известна дата новых переговоров по транзиту газа 13:48
В Прикамье подвели итоги муниципальных выборов 13:48
Уничтоженный в Грозном бандит готовил и другие нападения 13:48
Гахария назначен премьер-министром Грузии 13:43
В СНГ создается система помощи мигрантам в поиске работы 13:39
Минздрав утвердил требования к контролю качества меддеятельности 13:33
МИД Украины: Зеленский готов к встрече в "нормандском формате" в сентябре 13:24
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских 13:23
На Кубани в ДТП погибли четыре члена избирательной комиссии 13:13
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево 13:06
Глубоко под Европой нашли затерянный континент 13:06
Владимирского рецидивиста осудили за вербовку ребенка в террористы 13:06
У молодежи все чаще стал встречаться один из самых опасных видов рака 13:05
МИД РФ заявил о рисках обострения ситуации в Афганистане из-за Трампа 13:04
Видео: байкер чудом избежал смерти при выезде на встречку 13:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 13:05
Рубрика: Общество

У молодежи все чаще стал встречаться один из самых опасных видов рака

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Исследование американских онкологов показало пугающую тенденцию - в последние годы неуклонно растет заболеваемость раком толстой кишки "исключительно среди молодых людей в девяти странах с высоким уровнем дохода".

Отчет содержит данные из 43 стран: это, по мнению авторов, "глобальный обзор заболеваемости колоректальным раком у лиц в возрасте от 20 до 49 лет".

Фото: iStock
Главный онколог Минздрава РФ назвал основные факторы развития рака

"Предыдущие работы по этому вопросу касались лишь отдельных стран или регионов", - сказал эпидемиолог Михаэль Хоффмайстер из Немецкого центра исследования рака (Германия).

На первом месте по уровню заболеваемости среди молодежи - Южная Корея: ежегодно этот диагноз получают в среднем 12,9 из каждых 100 000 жителей в возрасте до 50 лет. В Германии - 7,7 , в индийском Ченнаи - 3,5 молодых людей на 100 000 жителей.

При этом руководитель исследования Ребекка Сигел отметила, что риск развития рака толстой кишки у молодых людей ниже, чем у пожилых. Например, в Словакии уровень заболеваемости раком толстой кишки среди взрослых в возрасте 50 лет и старше составляет 192,5 случая на 100 000 жителей. Страна с этими показателем оказалась на первом месте. Наименьшее количество случаем зафиксировано в Ченнаи - 27,5 на 100 000 жителей. Тем не менее, "увеличивающееся число молодых людей с этим заболеванием очень тревожит", говорит Хоффмайстер.

Согласно исследованию, в течение десяти лет число случаев колоректального рака в возрасте до 50 лет увеличилось в 19 странах. Интересно отметить, что в девяти из этих стран уровень заболеваемости у пожилых людей оставался постоянным или даже снижался. В основном это индустриальные страны со сравнительно высоким доходом, а именно: Австралия, Дания, Германия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Швеция, Словения и США.

Фото: iStock
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Фото: lightfieldstudios / istock
Названы симптомы рака головы и шеи
Фото: iStock
Назван фактор, провоцирующий рак и ранние проблемы в интимной жизни

В то время как у взрослых в возрасте до 50 лет число заболевших оставалось стабильным на протяжении многих лет или даже показывало некоторый рост, как показала статистика в 14 странах.

Почему молодые люди все чаще страдают от рака толстой кишки, доподлинно пока не известно. Авторы исследования предполагают, что причин может быть несколько. В частности, одна из них - чрезмерное потребление готовой продукции и фаст-фуда. Вторая причина, предположительно, частое лечение детей антибиотиками.

А снижение заболеваемости раком кишечника у пациентов в возрасте старше 50 лет во многих промышленно развитых странах объясняется профилактическими мерами по предотвращению заболевания. "Проведение скрининговых исследований, которые проводятся во многих странах, играют важную роль для снижения уровня заболеваемости", - сказал Хоффмайстер.

Авторы исследования рекомендуют врачам проводить скрининговые исследования и у пациентов в возрасте до 50 лет, чтобы диагностировать заболевание на ранней стадии.

Общество Здоровье Общество Наука Онкология: как победить рак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Памфилова рассказала о ничтожном количестве нарушений на выборах 8 сентября
Минздрав утвердил требования к контролю качества меддеятельности
Шойгу: Мы готовы тесно сотрудничать с военным ведомством Франции
Паспорт в приложении исключит продажи алкоголя подросткам