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09.09.2019 18:27
Рубрика: Спорт

На ЧМ-2019 по баскетболу определились все четвертьфинальные пары

Текст: Илья Соболев ( Шэньчжень)
На чемпионате мира по баскетболу в Китае определились все участники 1/4 финала. Четвертьфинальные пары сформировались следующим образом: Сербия - Аргентина, Испания - Польша, США - Франция и Австралия - Чехия. Первые две встречи пройдут 10 сентября, остальные - на следующий день.
Фото: AP Photo/Ng Han Guan Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Последними в восьмерку сильнейших квалифицировались американцы и чехи, выступавшие на втором групповом этапе (топ-16) вместе с Бразилией и Грецией в квартете под литерой "К". Это единственная группа, в которой шансы на выход в четвертьфинал к заключительному туру сохранили все четыре команды. Правда, в разной степени. Например, американцам нужно было просто не проиграть Бразилии больше 21 очка. А вот судьба других сборных зависела не только от них самих. Так, грекам, чтобы выйти в плей-офф, требовалось выполнение двух условий: собственная победа над чехами с разницей не менее 12 баллов и поражение бразильцев.

Фото: РИА Новости
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В итоге, эллины со своей задачей не справились. Даже несмотря на то, что за греческую сборную выступал самый статусный игрок ЧМ-2019, MVP регулярного сезона 2018/2019 Национальной баскетбольной лиги Яннис Адетокумбо. "Возможно причина нашего фиаско в том, что мы так и не поняли, как распорядиться таким талантом в составе", - поделились со мной мнением греческие коллеги. Матч с чехами во всяком случае этот тезис подтвердил: звездный форвард за пять минут до завершения четвертой четверти исчерпал лимит фолов и концовку наблюдал со скамейки. Без него греки смогли оторваться лишь на семь очков - 84:77.

Фото: AP Photo/Ng Han Guan
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Зато чехов этот результат устроил. Выход в четвертьфинал подопечных Ронена Гинзбурга - одна из главных сенсаций турнира. Просто для справки: сборная Чехии, как самостоятельная единица до сих пор никогда не играла на чемпионатах мира. Да и на этом особо не котировалась. "Мы сами себя удивляем", - признался "РГ" Войтех Хрубан. А один из лидеров команды Томаш Саторански заметил, что само участие на ЧМ-2019 стало для чехов исполнением мечты. Добыв нужный результат, чехи боялись праздновать раньше времени. Формально им нужно было дождаться окончания матча США - Бразилия, в котором подопечных Гинзбурга устраивал тот же расклад, что и американцев. "Звездно-полосатые", в итоге, не подкачали.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Вообще, когда США собирает сборную из звезд НБА - это всегда событие. Особенно для Китая, где НБА особенно популярна. Даже не на арене, а просто на улице постоянно встречаются люди в майках с фамилиями Леброна Джеймса, Кайри Ирвинга и других заокеанских знаменитостей.

Правда, никто из этих игроков в Поднебесную по разным причинам не приехал: американцы привезли людей из второго эшелона с главной звездой в лице легендарного тренера Грега Поповича. Но китайскую публику это обстоятельство, кажется, совершенно не смущает. На всех матчах США - аншлаги. Да и как иначе, если американцы способны устроить шоу из ничего. Например, разминка перед матчем с бразильцами превратилось в соревнование на самый красивый бросок сверху. Можно смело утверждать: больше так на ЧМ-2019 никто не умеет.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Со спортивными результатами у подопечных Поповича тоже все в порядке. Обыграв Бразилию - 89:73, США вышли в плей-офф с пятью победами вышли из группы "К" с первого места, а заодно вывели туда чехов.

Добавим, что сегодня так же прошли матчи в квартете "L". Франция и Австралия заранее отобрались из этой группы в четвертьфинал и теперь решали в очной встрече, в каком порядке. Австралийцы в итоге оказались чуть сильнее - 100:98. В другой игре, не имевшей турнирного значения Литва одолела Доминиканскую республику - 74:55.

Спорт Баскетбол
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