В сентябре прошлого года в подмосковном парке "Патриот" был заложен первый камень в основание нового собора, которому суждено стать Главным военным храмом России. В церемонии освящения закладного камня тогда участвовали президент Владимир Путин, Святейший патриарх Кирилл, министр обороны Сергей Шойгу. Святыня возводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и должна распахнуть свои двери 9 мая будущего года.

Храм строится на народные деньги, для сбора пожертвований был создан благотворительный фонд "Воскресенье". Президентом фонда избран заместитель председателя общественного совета при минобороны, полковник запаса Александр Каньшин. С ним встретился наш корреспондент.

Александр Николаевич, в деловом мире бытует известная формула: "Прошел год, подведем итоги". При взгляде на стройку со стороны есть чем полюбоваться?

Александр Каньшин: Чтобы охватить всю грандиозную стройку, придется отойти далеко. Лучше оглядеться, находясь в центре. У меня такое чувство, будто храм сам смотрится в небо, словно в зеркало, и любуется своим отражением. Оно прекрасно.

То есть у него уже есть свой облик?

Александр Каньшин: Не только облик. Как раз к годовщине создания фонда и начала строительства Воронежский колокольный завод изготовил для храма 18 колоколов. Они доставлены, был совершен чин их освящения, и колокола установлены на звоннице. Так что храм обрел свой неповторимый голос, кстати, очень благозвучный. Воронежцы постарались на славу, за что им спасибо.

Храм строится на добровольные пожертвования людей - так всегда строились на Руси церкви в честь славных воинских побед: храм Христа Спасителя в Москве, хранящий память о подвиге народа в Отечественной войне 1812 года, военно-морские соборы в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Севастополе, храмы в честь Александра Невского и Дмитрия Донского. Сколько средств поступило на счета фонда "Воскресение"?

Александр Каньшин: Цифра меняется постоянно, мы ежедневно подводим итог на 18.00. По состоянию на час нашего разговора - 2 миллиарда 889 миллионов 652 тысячи 459 рублей 59 копеек от физических и юридических лиц, которых в общей численности - более 500 тысяч. Многие жертвователи, живущие или работающие рядом, объединяются в коллективы и присылают общий взнос. Только СМС-платежей поступило более 10 тысяч, мы достоверно даже не знаем, кто эти щедрые люди.

Трофейный металл предполагается использовать не на Святые кресты, а на подножные плиты, по которым будут подниматься посетители храма

Но и стройка, задуманная столь масштабно, требует серьезных вложений. Уверены, что денег хватит и не придется через полгода снять шапку перед народом: простите, мол, оскудела рука дающего?

Александр Каньшин: То, что храм будет открыт к святому празднику Победы, ни у кого нет даже тени сомнения. Кстати, ход работ пра ктически ежедневно контролирует министр обороны Сергей Шойгу. А средства продолжают поступать, причем не только в виде платежных переводов.

Например, в центре храма будет икона "Спас Нерукотворный". Этот образ - покровитель русского воинства, под стягом с его изображением сражались войска Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана III. Эта икона обещает стать настоящим шедевром духовного искусства, она богато украшена. Серебряный оклад с каменьями выполнили ведущие ювелирные церковные компании. Все это сделано на личные средства Владимира Владимировича Путина.

Работа на "Спасом Нерукотворным" была завершена к празднику святой Пасхи Христовой, икона освящена патриархом Кириллом и сейчас совершает хождение по городам-героям страны. В списке посещений - Крым и Севастополь, Волгоград, Курск, другие места славы, в том числе Екатеринбург - столица нашей кузницы оружия в тяжкую годину. Иконе поклонились уже несколько сот тысяч человек. В храм она вернется к 9 мая намоленной, что тоже очень важно.

Иконы - это главное, что отличает храм и от скромной избушки, и от роскошного дворца. Что составит духовное наполнение залов - роспись стен и куполов или иконы, которые нужно написать либо привезти из других церквей, запасных хранилищ. Эта работа ведется?

Александр Каньшин: Будет и роспись, и самостоятельные произведения церковной живописи. Конечно, эта работа ведется в тесной связке с Московским патриархатом. Напомню, что Главный храм Вооруженных сил по размерам станет третьим в стране после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его общая площадь в 10 950 квадратных метров позволит одновременно принять до шести тысяч прихожан.

Внутри будет пять престолов: центральный, посвященный Воскресению Христову, и еще четыре, каждый из которых посвящен святому-покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных сил. Это приделы Святого Илии-пророка, покровителя ВКС и ВДВ России, Святой Варвары Великомученицы, покровительницы РВСН, святого Апостола Андрея Первозванного, покровителя Военно-морского флота, а также престол Святого Александра Невского, покровителя Сухопутных войск. Иконы с изображением этих святых сейчас пишутся мастерами.

Фонд "Воскресение" только аккумулирует поступающие средства или его функции шире?

Александр Каньшин: Прием средств - это важная, но не единственная часть работы. Мы стремимся как можно шире развернуть контакты с населением.

В центре храма будет икона "Спас Нерукотворный". Эта икона обещает стать настоящим шедевром духовного искусства

Соглашения о сотрудничестве в интересах строительства храма подписаны и реализуются более чем с 400 общественными объединениями, это и советы ветеранов, и ДОСААФ, и штабы "Юнармии", и военные комиссариаты. Мы направили в органы власти субъектов видео и печатные материалы, там они размещены в местных СМИ. Сайт фонда посетило более 600 тысяч человек, работает "горячая линия".

Особая наша гордость - Общероссийские патриотические акции "Мы - наследники Победы" и "Сердце матери". Они получили на местах полную поддержку. Успешно проходит благотворительная акция с участием ведущих артистов ансамбля Александрова, они выступали на базе Хмеймим в Сирии, в частях военных округов, перед населением. Написана даже песня о Главном военном храме.

Большая работа требует немалых усилий. Какую часть средств фонд тратит сам на себя?

Александр Каньшин: Ни рубля. Фонд работает на общественных началах, из поступающих средств не тратится ничего на зарплату, налоги или другие сторонние расходы. Финансисты, юристы, экономисты, служба безопасности и другие работают в качестве волонтеров. В основном это офицеры запаса и члены их семей. Через Международный комитет офицеров запаса и резерва мы вышли даже за пределы страны и получили из-за рубежа немало взносов, в том числе от иностранцев.

В медийном пространстве строящийся храм всегда на виду, во всей красе. Но много и "черного" пиара, подчас довольно злых выпадов. Например, якобы при строительстве будут использовать металл трофейных немецких бронемашин и оружия, чем "оголят" наши музеи, да и вообще, оружие вермахта в храме Победы - достойно ли?

Александр Каньшин: Так было всегда, у любого благого дела находятся хулители. Как пел Владимир Высоцкий, "золотые купола кому-то черный глаз слепили".Такая идея есть, только все перевернуто с ног на голову. Трофейный металл предполагается использовать не на Святые кресты, а на подножные плиты, по которым будут подниматься посетители храма. Там и место бывшим вражеским пушкам и пулеметам - под стопами праведных победителей и их потомков. Этого "добра" залежалось много, причем не в экспозициях, а в хранилищах, так что музеи урона не понесут, а от трофейной рухляди хоть какая-то польза.