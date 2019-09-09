На Украине при передислокации воинской части произошел взрыв

На Украине во время передвижения колонны военной техники прогремел взрыв. По данным Государственного бюро расследований Украины, в результате был серьезно поврежден один из грузовых прицепов и его груз, однако ни военнослужащие, ни гражданские не пострадали.

По предварительным данным, произошло возгорание горюче-смазочных материалов, повлекшее за собой взрыв. Находившиеся в прицепе конструктивные элементы защитной динамической брони были полностью уничтожены.

Отмечается, что инцидент произошел во время передислокации воинской части на новое место несения службы.