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09.09.2019 14:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На свитке Мертвого моря нашли покрытие неестественного происхождения

Текст: Денис Передельский
Фото: The Israel Museum, Jerusalem Фото: The Israel Museum, Jerusalem
Фото: The Israel Museum, Jerusalem

Рентгеновский и химический анализ Храмового свитка, самого длинного из свитков Мертвого моря, помог выявить необычный соляной состав, которым был покрыт этот документ и который помог ему хорошо сохраниться.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances, а коротко о нем рассказывает Live Science. Свитки Мертвого моря - это настоящее чудо. Их находят с 1947 года в цепи Кумранских пещер в Израиле.

Известно чуть менее одной тысячи фрагментированных рукописей возрастом около 2000 лет, которые представляют собой библейские тексты, древние календари и ранние астрономические наблюдения.

Фото: TASR
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Среди этих таинственных артефактов выделяется один безукоризненно сохранившийся документ. Его называют Храмовым свитком, поскольку в нем дано описание еврейского храма, который никогда не был построен. Этот документ является одним из самых длинных, его длина составляет около восьми метров, тончайших и самых простых для чтения свитков Мертвого моря.

В новом исследовании ученые попытались раскрыть секрет безупречной сохранности манускрипта. Они тщательно изучили фрагмент пергамента, используя рентгеновские и спектроскопические инструменты.

Анализ выявил следы соляного минерального раствора. Подобного ингредиента не находили ни в одном другом ранее изученном свитке. Более того, такого состава нет ни в одной из Кумранских пещер и даже в самом Мертвом море.

Храмовый свиток отличается от других и тем, что он состоит из органического слоя (кожи животных) и неорганического слоя (минералов), которым был обработан пергамент. Исследователи выяснили, что неорганический слой состоял из смеси солей. В нем нашли следы серы, натрия, кальция и других элементов.

Эта смесь не соответствует элементам, найденным в пещерах и Мертвом море, что исключает ее естественное происхождение. Авторы считают, что Храмовый свиток был изготовлен уникальным способом. Именно его необычное покрытие позволило пергаменту сохраниться так хорошо.

Однако оно же представляет и угрозу для рукописи. Соли, обнаруженные на свитке, способны вытягивать влагу из воздуха. Поэтому их присутствие может "ускорить деградацию свитка", если только он не хранится в определенных климатических условиях.

"Понимание свойств этих минералов особенно важно для разработки перспективных методов консервации для сохранения этих бесценных исторических документов", - пишут исследователи.

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