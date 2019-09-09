Николай Патрушев посетит Беларусь 10 сентября

Межведомственные белорусско-российские консультации по безопасности состоятся во вторник с участием секретаря СБ России Николая Патрушева, сообщает 9 сентября источник в аппарате Совбеза РФ, на который ссылается БЕЛТА.

В белорусской столице, визит в которую состоится в соответствии с планом сотрудничества между структурами Союзного государства, Николай Патрушев встретится с государственным секретарем Совета безопасности РБ Станиславом Засем.

Госсекретарь Совета безопасности на прошлой неделе уточнил, что его встреча с российским коллегой носить исключительно плановый характер. "Она ни в коем случае не увязана с какими-то международными событиями", - цитирует агентство Зася. По его словам, на обсуждение вынесены "определенные вопросы, которые где-то коррелируются: и по состоянию международных механизмов контроля над вооружениями, и по обеспечению информационной безопасности".