Нотариусы начнут удостоверять мирные соглашения

Нотариусы начнут удостоверять медиативные соглашения, и печать придаст таким документам особую силу. Если какая-то сторона не захочет исполнять мирный договор, дело можно будет направить без суда судебным приставам.

Соответствующий закон вступает в силу в конце октября. Медиативное соглашение - это договор двух спорящих сторон, заключенный с помощью специального посредника по мирному урегулированию спора, медиатора.

Напомним, закон о медиации был принят летом 2010 года. По словам сторонников широкого внедрения медиации, ее цель - помогать людям заканчивать спор путем переговоров, не доводя его до суда.

Правда, первое время, по словам экспертов, особого результата от комнат примирения, появлявшихся в судах, не было. Они, может, и не простаивают, но люди даже после задушевных бесед нередко все равно идут к судье. В итоге медиация пока не стала популярной процедурой.

Как отметили недавно в Верховном суде России, в течение семи лет примирительные процедуры с участием медиаторов использовались при рассмотрении крайне незначительного количества дел: при рассмотрении всего лишь около 0,008 процента дел судами общей юрисдикции и при рассмотрении около 0,002 процента дел арбитражными судами.

Если какая-то сторона не захочет выполнять соглашение, документ без суда направят приставам

Хотя постепенно медиация набирает обороты. Подключение нотариусов к оформлению медиативных соглашений, на взгляд экспертов, повысит уважение к данной процедуре, а значит, к ней начнут чаще прибегать.

После удостоверения медиативного соглашения нотариусом оно получит силу исполнительного документа, проще говоря, будет приравнено к судебному решению. Если потом какая-то сторона передумает, документ можно сразу направить судебным приставам.

Поэтому мирные процедуры не станут лазейкой для обманщиков, которые для виду согласятся на медиативное соглашение, чтобы потом ничего не выполнять. Нет: дал слово, подписался, делай, как обещал.

"То, что медиативное соглашение при его нотариальном удостоверении получит силу исполнительного документа, будет способствовать развитию института медиации в целом, и это поможет, с одной стороны, разгрузить суды, с другой - даст возможность гражданам и предпринимателям быстрее, в цивилизованном порядке, урегулировать споры между собой", - сказал "РГ" президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Как отметили в свое время в Верховном суде страны, в нашем обществе существует высокая потребность в доступных и эффективных механизмах урегулирования споров, которые будут способствовать в том числе установлению и развитию партнерских отношений, формированию уважительного отношения к закону, а также повышению правосознания и социальной активности.

Кроме того, как отмечают эксперты, процедура медиации выгодна для сторон в финансовом плане. Она позволяет минимизировать затраты конфликтующих сторон на адвокатов и судебные процессы.

Следующим этапом укрепления роли медиации в нашей правовой системе эксперты называют наделение нотариуса правом выступать в качестве медиатора. Иностранный опыт показывает эффективность работы нотариуса в роли медиатора в случаях внесудебного разрешения гражданско-правовых споров. Например, такой подход широко применяется во Франции и Германии.