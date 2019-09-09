Новый генпрокурор Украины обсудил резонансные дела с главой МВД

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, назначенный на эту должность в конце августа, обсудил с главой МВД Арсеном Аваковым убийство журналиста Павла Шеремета и трагедию в Одессе - дела, которым он отдает приоритет.

"Есть два дела, о которых мы говорили с Арсеном Борисовичем. Одно касается очень известного журналиста Павла Шеремета. Другое связано с Одессой", - рассказал в интервью РБК-Украина генпрокурор, не вдаваясь в детали. По его словам, он намерен держать общественность в курсе ведущихся расследований. "Важные стадии процесса мы будем обсуждать и показывать обществу, например, проведение каких-то следственных действий, вручение подозрений. Люди должны видеть, что результат есть", - отметил Рябошапка.

В приоритете, по его словам, также будут преступления, совершенные "элитой" (вязанные с коррупцией), преступления, совершенные во время Майдана и после него.

Рябошапка намерен привлечь к ответственности нескольких депутатов Верховной рады, в том числе из президентской партии "Слуга народа", однако он не раскрыл, по каким именно делам они проходят.