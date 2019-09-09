Объем внешней торговли Китая повышается при сохранении стабильности

Под ударом унилатерализма и протекционизма Всемирная торговая организация существенно понизила свой прогноз по росту международной торговли в 2019 году с 3,7 процента до 2,6 процента. На фоне общего спада за 8 месяцев внешняя торговля Китая сохранила устойчивый рост, и повышение качества при сохранении стабильности было весьма заметно.

Стоит отметить, что за 8 месяцев объем экспорта из Китая в США уменьшился на 3,7 процента до 1,88 триллиона юаней, а импорт из США составил 545,01 миллиарда юаней, уменьшившись на 23,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большой разрыв между экспортом и импортом доказывает, что товарам, которые США экспортирует в Китай, может быть найдена замена. При этом положительное сальдо торгового баланса Китая с США за этот же период увеличилось на 7,7 процента до 1,33 триллиона юаней. Это показало, что добавление тарифов в принципе не решит проблему.

Недавно в Пекине завершился осенний форум высокого уровня "Развитие Китая 2019", на котором участники призвали Китай и Соединенные Штаты урегулировать разногласия путем консультаций. Выступая на форуме, бывший заместитель министра финансов США Нил Волин отметил, что в мире нет более важных двусторонних отношений, чем отношения США с КНР. По его словам, сотрудничество является единственным правильным выбором для двух стран с крупнейшими экономиками в мире.

На фоне замедления темпов роста мировой экономики и торговли сумма импорта и экспорта Китая ежемесячно превышала 2,5 триллиона юаней в течение пяти месяцев подряд. Это вполне может демонстрировать устойчивость экономики страны. По мнению аналитиков, такие успехи были в первую очередь обусловлены неуклонным расширением открытости для внешнего мира. Так, в стране были введены в эксплуатацию демонстрационная зона в Шэньчжэне и новый район Линьган пилотной зоны свободной торговли (ПЗСТ) в Шанхае, а также созданы 6 других новых пилотных зон. Кроме того, более серьезно снизились налоги, а также был предпринят ряд мер по повышению уровня упрощения процедур торговли. Сегодня китайское правительство уделяет повышенное внимание институциональной открытости, чтобы придать импульс развитию внешней торговли страны.