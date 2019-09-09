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09.09.2019 19:11
Рубрика: Спорт

"Ястребы" взлетели

Омский "Авангард" возглавил Восточную конференцию КХЛ
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(7959)
В Континентальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. В Восточной конференции ужас на соперников наводит омский "Авангард", который одержал третью победу после начала чемпионата и возглавил турнирную таблицу.

Накануне "ястребы" в домашнем поединке были сильнее нижегородского "Торпедо" - 4:2.

Дублем в составе омичей отметился Сергей Широков, ему же принадлежит и победная шайба. Кстати, для форварда игра против "Торпедо" стала 200-й в форме "Авангарда". Как сообщает пресс-служба клуба, в этих встречах форвард забросил 67 шайб, сделал 67 передач и набрал 109 минут штрафа.

Нападающий Сергей Широков сыграл 200-й матч за "Авангард" и отметил это событие заброшенной шайбой и результативной передачей

Также в составе хозяев площадки точными "выстрелами" отметились Тэйлор Бек и Кирилл Семенов. Нижегородцы дважды поразили ворота соперника в большинстве: отличились Джордан Шредер и Станислав Бочаров.

Комментируя игру своей команды, наставник "Авангарда" Боб Хартли отметил характер игроков:

- Парни большие молодцы и продемонстрировали волю к победе. Думаю, что все три периода были проведены на достаточно высоком уровне: это можно сказать и про большинство, и про игру в равных составах, и про меньшинство. Мы знали, что "Торпедо" будет биться, что они не сдадутся, поскольку это у них уже четвертая выездная игра, и они оказались в такой тяжелой ситуации. Конечно, мы понимали, что соперник не захочет проигрывать финальный матч перед тем, как отправиться на домашнюю серию. Они боролись против серьезных, сильных команд, поэтому нужно отдать им должное в этом плане.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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А вот столичный "Спартак" здорово разочаровал своих почитателей во встрече с минским "Динамо".

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:4. По ходу встречи минчане уступали со счетом 2:4, однако гол Михаила Стефановича на исходе 58-й минуты принес первую в сезоне победу "Динамо".

Разумеется, наставник "красно-белых" Олег Знарок был крайне недоволен исходом матча:

- Наверное, игроки решили поиграть в открытый хоккей, что было непозволительно с нашей стороны. По первому периоду скажу, что у нас было и движение, и моменты… но в итоге две шайбы пропустили. Потом начали вытаскивать игру и повели в счете, а дальше зачем-то снова стали играть в открытый хоккей. Признаю, что были ошибки и тактические, в том числе. Моменты свои надо использовать, их, кстати, было предостаточно. Ну и надо не просто бегать по льду, сломя голову, а еще и бегать осмысленно...

Отдельно стоит упомянуть матч между "Куньлунем" и "Барысом", который прошел в китайском Шэньчжэне. Этот город принимал третий матч КХЛ в своей истории.

Судьбу матча решил точный бросок игрока китайской команды Итана Уэрека в середине второго периода. К слову, для игрока эта шайба стала дебютной в КХЛ.

Отметим и игру голкипера "драконов" Джереми Смита. 30-летний американец Смит впервые сыграл на "ноль" в Континентальной хоккейной лиге.

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