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Рубрика: Власть

Определились победители на довыборах в Госдуму

Текст: Галина Мисливская
В воскресенье, в Единый день голосования, в четырех одномандатных округах прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва. По предварительным итогам, три мандата получила "Единая Россия", один - ЛДПР. Данные размещены на сайте Центризбиркома, во всех округах обработано более 99% протоколов участковых избирательных комиссий.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Самым известным из новобранцев нижней палаты стал олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, выдвинутый "Единой Россией". В 174-м Серовском одномандатном округе Свердловской области он набрал 41,57% голосов избирателей.

Фото: Игорь Иванко/Агентство городских новостей "Москва"
Как прошел Единый день голосования в России

134-й Новгородский одномандатный округ в Госдуме будет представлять единоросс Юрий Бобрышев (35,38%), а 145-й Орловский - Ольга Пилипенко, также от "Единой России", она набрала 53,62% голосов.

Фракция ЛДПР в Госдуме пополнится представителем 70-го Комсомольского округа Хабаровского края. Это Иван Пиляев, он получил 39,12% голосов избирателей. В этом же округе баллотировалась певица Вика Цыганова, ее выдвинула "Единая Россия". Артистка заняла третье место с результатом 10,68% голосов.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Дмитрий Медведев подвел предварительные итоги Единого дня голосования

Напомним, мандаты в Госдуме стали вакантными после досрочного прекращения полномочий четверых депутатов. В апреле этого года ушел из жизни бывший директор ФСБ Николай Ковалев, он представлял 145-й Орловский одномандатный округ. В августе прошлого года скончался Александр Коровников, депутат от Новгородской области (134-й одномандатный округ).

В октябре прошлого года Госдуму покинул Сергей Фургал, избранный губернатором Хабаровского края. Таким образом вакантным стал мандат в 70-м округе.

Сергей Бидонько, избранный по 174-му Серовскому округу, сложил полномочия в декабре прошлого года в связи с переходом на должность заместителя губернатора Свердловской области.

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