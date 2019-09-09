Опубликован проект расписания ЕГЭ-2020

Для большинства выпускников 11-х классов оно может выглядеть так:

25 мая (понедельник) - география, литература, информатика (ИКТ);

28 мая (четверг) - русский язык;

1 июня (понедельник) - ЕГЭ по математике. Базовый и профильный уровень сдаются в один день. Выбрать можно что-то одно;

4 июня (четверг) - история, физика;

8 июня (понедельник) - обществознание, химия;

11 июня (четверг) - иностранные языки - письменная часть: английский, французский, немецкий, испанский, китайский. Плюс - биология;

15 июня (понедельник) - иностранные языки - устная часть: английский, французский, немецкий, испанский, китайский;

16 июня (вторник) - иностранные языки - устная часть: английский, французский, немецкий, испанский, китайский.

Основные изменения? В первый день ЕГЭ будет не два экзамена, как было раньше (география+литература), а три (добавилась информатика). Кроме того, раньше на одно обществознание выделялся целый день. А теперь этот предмет совместили в расписании с химией.

При этом будут еще и досрочные, и резервные, и дополнительные сроки. Что важно? Документ четко прописывает, сколько будет длиться каждый экзамен. А также устанавливает список вещей, которые выпускник может взять с собой в аудиторию. Например, на ЕГЭ по математике будет доступна линейка, не содержащая справочной информации. На ЕГЭ по физике вдобавок к линейке можно взять непрограммируемый калькулятор. По химии - полюсом к калькулятору идут периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов.

А вот расписание ОГЭ - экзаменов в девятых классах. Если документ будет принят, для большинства ребят, получивших основное общее образование, оно будет выглядеть так:

22 мая (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

23 мая (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

26 мая (вторник) - история, физика, биология, химия;

29 мая (пятница) - обществознание, информатика (ИКТ), география, химия;

30 мая (суббота) - обществознание;

2 июня (вторник) - русский язык;

5 июня (пятница) - литература, физика, информатика (ИКТ), география, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

9 июня (вторник) - математика;

Общественное обсуждение нового расписания продлится до 19 сентября.