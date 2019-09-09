Пациентка психбольницы "заминировала" дом президента Словакии

В Словакии в полицию поступило сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложено взрывное устройство. Инцидент произошел в воскресенье вечером.

Сотрудники правоохранительных органов приняли все необходимые экстренные меры. Наличие взрывчатки у дома президента не подтвердилось, пишет РИА Новости.

Оперативно была задержана женщина, сообщившая о бомбе. Она оказалась пациенткой психиатрической клиники.