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Рубрика: В мире

Пациентка психбольницы "заминировала" дом президента Словакии

Президент Словакии Зузана Чапутова. Фото: AP Photo/Rafael Yaghobzadeh Президент Словакии Зузана Чапутова. Фото: AP Photo/Rafael Yaghobzadeh
Президент Словакии Зузана Чапутова. Фото: AP Photo/Rafael Yaghobzadeh

В Словакии в полицию поступило сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложено взрывное устройство. Инцидент произошел в воскресенье вечером.

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Сотрудники правоохранительных органов приняли все необходимые экстренные меры. Наличие взрывчатки у дома президента не подтвердилось, пишет РИА Новости.

Оперативно была задержана женщина, сообщившая о бомбе. Она оказалась пациенткой психиатрической клиники.

В мире Европа Словакия
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