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09.09.2019 14:08
Рубрика: Власть

Памфилова рассказала о ничтожном количестве нарушений на выборах 8 сентября

Текст: Татьяна Замахина
День голосования прошел относительно спокойно практически везде, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на итоговой пресс-конференции. Зафиксированные нарушения не носили серьезного характера и не были способны повлиять на результаты, подчеркнула она.

Напомним, что 8 сентября состоялось порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.

- В целом было зафиксировано ничтожное количество нарушений, - заявила Элла Памфилова. - День голосования прошел относительно спокойно по сравнению даже с предыдущими годами. Выборы прошли довольно в спокойной атмосфере везде, практически везде.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Но все же единичные нарушения были. На данный момент планируется отменить итоги голосования на восьми участках в четырех регионах. Отметим, что всего участков по всей стране было открыто 50 тысяч.

- В четырех регионах уже отменены или будут в ближайшее время отменены результаты на восьми участках, что связано с нарушениями, не позволяющими с достоверностью определить волеизъявление избирателей, - рассказала глава ЦИК. Она уточнила, что речь идет о трех участках в Крыму, одном - в Московской области, трех - в Орловской области и одном - в Тыве.

В частности, речь идет о нескольких попытках вбросов, что Памфилова охарактеризовала так: "Если не провокация, то глупость".

После проверки информации - могут быть приняты меры реагирования вплоть до уголовной ответственности, предупредила глава комиссии.

Председатель ЦИК также обратилась к коллегам в регионах: она призвала без сомнения отменять выборы и наказывать виновных в случае выявления нарушений, а также передавать материалы в правоохранительные органы, если на то будут основания.

- Не перегружайте, еще раз хочу сказать, суды той работой, которую можете сделать сами, - подчеркнула Памфилова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Итоги выборов 8 сентября 2019 года
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