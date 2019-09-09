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09.09.2019 14:02
Рубрика: Власть

Памфилова: Вторых туров на выборах губернаторов не будет

Текст: Татьяна Замахина
Председатель ЦИК России Элла Памфилова, подводя итоги единого дня голосования 8 сентября, заявила, что ни в одном регионе, где прошли выборы главы субъекта, не будет вторых туров. Кроме того, она отметила возросшую конкуренцию на выборах всех уровней, что не помешало партии власти показать хороший результат.

Исходя из предварительных результатов, "обходимся без вторых туров на сегодняшний день", заявила Памфилова на заседании ЦИК. На момент заседания были обработаны все или почти все протоколы комиссий.
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Глава ЦИК отметила активность самовыдвиженцев в кампаниях всех уровней (впрочем, многие из них шли на выборы при поддержке партий), а также активное участие непарламентских партий, которые иногда составляли хорошую конкуренцию парламентским "коллегам". Глава ЦИК назвала это "хорошим сигналом".

Порядка 76,2% от общего числа избранных в прошедший единый день голосования депутатов и глав регионов - кандидаты от "Единой России", уточнила Памфилова.

Самовыдвиженцы заняли второе место после кандидатов от партии - в результате выборов указанных уровней их доля составила 11,8% от общего числа избранных.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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На третьем месте идут кандидаты от КПРФ - 5% от общего числа, на четвертом - от ЛДПР - 3,2%. Затем "Справедливая Россия" с 2,3%, а самой успешной непарламентской партией стали "Патриоты России" - 0,36%. Также результатов выше 0,1% добились "Партия Роста", "Партия пенсионеров", "Яблоко", и "Зеленые".

Что касается активности избирателей, то явка 8 сентября составила 41,2%, что выше показателя 2018 года. Тогда этот показатель составлял 37,6%, то есть нынешняя явка средняя выше на 3,5%, сказала Памфилова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Итоги выборов 8 сентября 2019 года
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