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Рубрика: В мире

Министр ВС Франции выступила за диалог с Россией

Текст: Юрий Когалов

Власти Франции считают необходимым укрепить диалог с Россией по таким направлениям, как космос и киберпространство. Об этом заявила в интервью ТАСС министр вооруженных сил Пятой республики Флоранс Парли.

Фото: AP Photo
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"Франция стремится к продвижению многостороннего и уважительного подхода к существующим договорам и международному праву. Россия - важный участник в киберпространстве и в космосе; нашему космическому сотрудничеству, между прочим, много лет. Сейчас необходимо укрепить наш диалог по современным нормам поведения, которые должны применяться в этих областях", - отметила министр. По ее словам, эти области имеют важнейшее значение, хотя их контуры еще расплывчаты, в них уже возникают конфликты. Поэтому необходимо вести диалог, разработать правила поведения.

Впрочем, Парли выступает за углубление двусторонних отношений и по другим направлениям, имеющим геостратегическое значение, "в соответствии с пожеланиями президентов по итогам встречи на юго-востоке Франции, в Брегансоне". Именно для этого, по ее словам, она и прибыла со своим коллегой, министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в Москву для проведения переговоров в формате 2+2 с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

"Существует множество геостратегических вызовов, по которым у Франции и России есть общие интересы. Конечно, мы не по всем вопросам согласны друг с другом, но это как раз и побуждает к укреплению диалога. По всем этим темам мы хотим вести откровенный и требовательный диалог, проявляя открытость и выдвигая также наши условия", - отметила Парли.

В мире Европа Франция
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