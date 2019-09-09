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09.09.2019 18:02
Рубрика: Экономика

Ночь работе не помеха

Почему фрилансеры работают больше офисных сотрудников
Текст: Марина Гусенко
Большинство фрилансеров работают сильно больше, чем положено при 40-часовой рабочей неделе по Трудовому кодексу: 27 процентов трудятся свыше 60 часов часов в неделю, больше 45 часов - каждый второй "свободный художник".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это выявили исследования сотрудников НИУ "Высшая школа экономики" Дениса Стребкова и Андрея Шевчука.

Треть, 33 процента, фрилансеров признались, что работают практически все выходные и праздничные дни, еще 44 процента делают это несколько раз в месяц. Трудятся постоянно в ночном режиме 17 процентов, засиживаются допоздна несколько дней в неделю 24 процента.

Вопреки распространенному мнению у фрилансера часто сильнее нарушен баланс между жизнью и работой, чем у офисного работника

При этом для основной массы трудящихся страны, работающих в офисах и на производствах, тратить внеурочное время на работу нехарактерно. Так, 65 процентов из них никогда не работают вечером или ночью, 34 процента никогда не работают по выходным и в праздники.

Самостоятельная занятость часто нарушает баланс между жизнью и работой и съедает больше времени, чем офисная "эксплуатация", отрицательно сказывается на здоровье, субъективном благополучии и социальной включенности, отмечают авторы исследования. Хотя есть и несомненные плюсы - домашние условия труда, самостоятельное планирование нагрузки, возможность выбора клиентов, сохранение ресурсов на личные интересы.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Работать в "нерабочее" для большинства трудящихся время фрилансеров заставляет неуверенность в будущих доходах, задача обеспечить желаемый достаток и финансовую подушку безопасности. Кроме того, им приходится самим искать заказы, например, через интернет, просматривать публикации нужно регулярно, чтобы не упустить заказ.

Иногда фрилансерам приходится вести сразу несколько проектов, тем более что активность заказчиков бывает "сезонной" и нужно успеть как можно больше заработать, прежде чем наступит спад. Есть у них и зависимость от клиентов, с которыми нужно выстраивать отношения, быть с ними постоянно на связи, идти навстречу, решать дополнительные и срочные задачи, отмечается в исследовании.

Как рассказывала "РГ" заместитель генерального директора Международной организации труда (МОТ) по вопросам политики Дебора Гринфилд, исследования во все мире показывают: все больше людей хотели бы работать дистанционно. Но это может привести к злоупотреблениям. Особую обеспокоенность вызывают условия труда работников, занятых на цифровых платформах, где трудно определить работодателя.

"Мы можем вернуться в XIX век: люди из-за цифровых технологий будут работать бесконечно, без ограничения рабочего времени. И нужны глобальные механизмы, чтобы эти ограничения ввести и обеспечить работникам, занятым новыми видами труда, комплекс прав", - отмечала она. В частности, законодательно нужно уточнить статус занятости на цифровых платформах и определить сферу ответственности работодателя, считают в МОТ.

Экономика Работа Переход на четырехдневную рабочую неделю
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