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09.09.2019 20:17
Рубрика: Общество

Кто первый на вылет

Подготовлен новый перечень профессий для колледжей
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(7959)
С 2021 года по ряду профессий и специальностей приема в колледжи больше не будет. Причина - устарели образовательные программы. Какие? Например, "техническая эксплуатация промышленного оборудования", "оптик-механик", "станочник", "мастер отделочных строительных работ" и другие. Всего в перечень "на вылет" попали программы для 9 профессий и 23 специальностей.
Колледжи прекратят прием по специальностям с устаревшими программами. Фото: Сергей Куксин. Колледжи прекратят прием по специальностям с устаревшими программами. Фото: Сергей Куксин.
Колледжи прекратят прием по специальностям с устаревшими программами. Фото: Сергей Куксин.

Соответствующий проект приказа министерства просвещения опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве подчеркнули: новый документ не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям, просто действующие стандарты уже не отвечают запросам рынка. Их место займут новые программы, с более современной "начинкой".

Появился новый профстандарт - его тут же надо вводить в колледжах и техникумах

Как трансформируются профессии, "Российской газете" рассказал гендиректор Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Александр Лейбович.

Александр Наумович, что такое профессиональные стандарты?

Александр Лейбович: Стандарт - это некий пакет требований к профессии, по которым есть консенсус среди всех основных игроков в отрасли.

Фото: Евгений Курсков/ТАСС
Колледжи прекратят прием по специальностям с устаревшими программами

Говорят, что, пока стандарт разрабатывается, многое в нем может устареть: технологии меняются очень быстро...

Александр Лейбович: Конечно, дело это небыстрое. Например, в весьма авторитетной системе подготовки кадров ФРГ около года уходит только на согласование всех пунктов. Но от этого германская система хуже не стала. Дело в другом: появился новый стандарт - его тут же надо вводить в колледже. Но у нас пока этому мешает "забрало" из разных нормативно-правовых актов. А ведь колледжи и вузы - полноценные участники рынка! Они должны бесплатно, по групповой или индивидуальной подписке получать все обновления и оперативно вносить изменения в свои программы.

А как насчет преподавателей? Смогут они быстро сориентироваться и включиться в работу в таком случае?

Александр Лейбович: Большинство из них - образованные люди со специальной подготовкой. Они вполне способны самостоятельно подготовиться к работе. Но при необходимости каждый педагог, конечно, должен иметь возможность обратиться за поддержкой к ведущим предприятиям, методическим центрам. Пройти стажировку. Кстати, в базовом центре подготовки кадров нашего агентства есть целый пакет лучших практик взаимодействия колледжей и предприятий. Разработаны и внедрены сетевые программы повышения квалификации преподавателей и мастеров. Спрос на эти программы очень высокий.

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