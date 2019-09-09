Понятие пляжа появится в федеральном законе

Зубастые владельцы пляжей готовы вовсю их использовать для заработка, но классифицировать не спешат - это добровольная процедура. Фото: Артур Лебедев / ТАСС

Пляжем предлагается называть "часть береговой полосы водного объекта общего пользования, предназначенной для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом". Использовать водные объекты можно только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения об их соответствии условиям безопасности для здоровья населения. Это же требование Минэкономразвития предлагает распространить и на пляжи.

Санитарно-эпидемиологический контроль пляжей пропишут в Водном кодексе, это должно повысить статус и плотность проверок

Происходит синхронизация нормативных актов, поясняет "РГ" медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов. "Скорее всего, повысится плотность контроля за состоянием пляжей, если еще и федеральный закон будет указывать на его необходимость", - говорит он.

Сейчас пляжи проверяются Роспотребнадзором на основе договоров, заключенных с эксплуатантами пляжей, будь то муниципалитет, частный собственник или арендатор, рассказывает эксперт. А качество пляжей определяется тремя СанПиНами.

Однако вопросов, крайне непростых и капиталоемких, к содержанию пляжей и их статусу много, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Эту сферу необходимо регулировать, считает он.

Попытки закрепить использование пляжей для оздоровления и отдыха, а также повысить их статус на федеральном уровне предпринимались и раньше. В 2017 году появилась возможность передавать часть акватории, то есть водной полосы в пользование физкультурно-спортивным организациям, туроператорам или турагентам без аукциона для организации отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов. Теперь Минэкономразвития предлагает это право у туроператоров и турагентов все же отобрать как несоответствующее законодательству в сфере туризма. То есть использовать акваторию смогут только физкультурно-спортивные организации.

С 2018 года была введена классификация отелей, лыжных трасс и пляжей. Но классификация пляжей пока добровольная, подчеркивает Барзыкин.

Все предложения по обеспечению безопасности пляжей должны быть интегрированы в систему природоохранного законодательства, где прописаны санитарные зоны и меры по соблюдению этого режима, считает эксперт. А вообще в стране нужно создавать целостную систему сохранения, формирования и использования пляжей, добавляет Барзыкин.