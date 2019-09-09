Президент Франции приедет в Москву на праздник Победы

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Москву, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю празднования 75-летия Победы в мае 2020 года. Об этом сообщил 9 сентября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан перед началом переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Уже порядка 17 лидеров зарубежных стран подтвердили участие в торжествах в Москве в мае следующего года. Среди них главы Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Молдавии, Белоруссии, Армении и Сербии. Об этом ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.