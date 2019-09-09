Проект помощи Беларуси в области демографии подписан в ООН

Дальнейшему углублению партнерских связей между экспертами Союзного государства в области демографической статистики, народонаселения и развития будет способствовать меморандум о взаимопонимании между МИД РФ и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Речь идет о проекте "Укрепление потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и использования демографических данных для целей устойчивого развития страны", который был подписан на полях второй регулярной сессии исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС. Участие в церемонии подписания документа, сообщает 9 сентября БЕЛТА со ссылкой на МИД РБ, принял постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

Проект документа, уточняет агентство, направлен на укрепление всего цикла выработки и реализации политики в области народонаселения и развития, а также "на усовершенствование демографического образования и предоставление экспертной поддержки для анализа действующих и разработки новых стратегических документов, политик и программ в области народонаселения и развития на период после 2020 года".

У Минска уже накоплен положительный опыт сотрудничества с Москвой в области народонаселения. Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси напомнили, в частности, о совместно реализованном с РФ проекте "Поддержка реализации национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь" (2015-2017 годы) и подпрограмме "Семья и детство" Государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы.

Валентин Рыбаков, выступая на церемонии, выразил уверенность, что, основываясь на достижениях от реализации предыдущих проектов и плодотворного сотрудничества по демографическим вопросам в целом, этот проект при поддержке ЮНФПА будет способствовать дальнейшему углублению партнерских связей между национальными заинтересованными сторонами и экспертами Союзного государства в области демографической статистики, народонаселения и развития.