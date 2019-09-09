Путин предложил "Газпрому" изучить поставки газа в Китай через Монголию

О ходе подготовки к зиме, крупных проектах и взаимодействии с украинскими и европейскими потребителями президент поговорил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Владимир Путин прежде всего поинтересовался, как идет работа внутри страны. "Как компания себя чувствует, каковы объемы и планы? Как складываются отношения с партнерами, в том числе по нашим крупным проектам?" - также спросил он.

Основной задачей Миллер назвал подготовку к осенне-зимнему периоду, закачке газа в подземные хранилища. "Обеспечение оперативного резервного газа в подземных хранилищах России на начало периода отбора 72,2 миллиарда кубометров", - привел он цифры. "На начало осенне-зимнего периода мы обеспечим суточную производительность подземных хранилищ в Российской Федерации 843,3 миллиона кубометров газа. Это будет исторический максимум для газовой отрасли страны", - подчеркнул глава "Газпрома".

"До конца года "Газпром" закачает в подземные хранилища в Европе не менее 11,4 миллиарда кубометров газа. Это более чем в два раза превышает уровень прошлого года", - также рассказал Миллер.

"Мы видим, что наши европейские партнеры ведут закачку очень высокими темпами, это же пытаются делать и наши украинские коллеги", - продолжил докладчик. Одним из факторов высоких объемов закачки газа в подземные хранилища он назвал то, что 31 декабря заканчивается договор на транзит через территорию Украины.

Вопрос транзитного договора очень важен, но все же первоочередной вопрос - будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту, заметил Миллер. "Поскольку ответ на этот вопрос - это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины", - сказал он.

"Нужно содержать их, платить за это", - прокомментировал президент. "Конечно же, это также и понимание того, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя, потому что в случае заключения прямого договора на поставку газа с "Газпромом" цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25 процентов ниже текущего уровня", - сказал Миллер, добавив, что поставка газа для украинского рынка - главный вопрос переговоров между Россией и Украиной.

"По нашим крупным проектам как?" - спросил глава государства. Самый крупный проект года - "Сила Сибири". "1 декабря газ, безусловно, будет подан со стороны России на Китай", - заверил собеседник. "Это будет историческое событие, потому что начнутся поставки от самого крупного экспортера газа в мире самому крупному импортеру, - сказал он. - За 30 лет будет поставлен один триллион кубометров газа на китайский рынок". Китайский рынок глава "Газпрома" назвал самым динамичным, самым быстрорастущим в мире.

"На сегодняшний день мы с китайскими партнерами изучаем возможности поставки газа в Китай по другим маршрутам", - сообщил Миллер. "По каким?" - поинтересовался президент. "Мы рассматриваем возможность поставки газа по западному маршруту и рассматриваем возможность поставки газа по дальневосточному маршруту с Сахалинского добычного центра", - последовал ответ.

"В этой связи я просил бы вас вернуться к теме, которую мы неоднократно обсуждали и с вами, и с китайскими друзьями, имею в виду возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края, - заметил глава государства. - Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию". "Знаю, что там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются. Прошу вас этот вопрос изучить и мне доложить", - указал он.