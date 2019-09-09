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Рубрика: Власть

Взаимный интерес

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(7959)
Прошел обмен насильно удерживаемых граждан Украины и России. Понятно, что для нескольких десятков семей тут проблема жизненная, и она благополучно разрешилась, а для двух государств - символическая и пиаровская. Это - сигнал "процесс НАЧАЛСЯ". Какой процесс? Можно ли всерьез предположить, что в ближайшие год-два политические отношения наших стран существенно улучшатся?

Между Россией и Украиной лежит обоюдоострой бритвой "тема Крыма". О "возвращении Крыма" не может быть и речи для России (и дело тут абсолютно не в Путине - никакой президент РФ даже "обсуждать" ничего не станет - для России никакого "вопроса" тут нет) и для Украины (точно так же ни один президент Украины, ни одна Рада никогда не откажется от "требования возврата"). По этому пункту никаких "изменений" ждать не приходится - кроме одного, решающе важного. Крым уже явно "остывает" - разговоры становятся привычным ритуалом, эмоции ослабли, довольно скоро "все это" съедет на далекую периферию общественного сознания. И вот там может сохраняться как угодно долго - "спор о Гибралтаре" между Англией и Испанией идет 300 лет и ничем никому не мешает.

Зеленскому важно показать себя не Президентом Войны, а Президентом, который "войну ЗАКОНЧИЛ"

Куда более живая тема - Донбасс. Есть знаменитые Минские соглашения (кстати, юридический статус непонятен - Рада их не ратифицировала, а Россия вообще согласно тексту не участник конфликта, а лишь "внешний гарант"). Но важна тут не правовая форма, а политическое содержание. Россия настаивает, чтоб ДНР/ЛНР получили особые права автономий в составе Украины, - Украина в лице практически всех политиков этот вариант отвергает. Пока что максимум "уступок" населению этих областей со стороны Киева - амнистия участникам военных действий и разные варианты "особого статуса" отнюдь не самих ДНР/ЛНР, а только русского языка в них. Правда, позиция Украины может - есть намеки - стать более гибкой. Но даже без принципиальных политических перемен - движение все равно возможно. "Замороженных конфликтов" на территории СНГ хватает - Абхазия, Приднестровье, Карабах... Сегодня важно и реально, чтоб и конфликт в Донбассе стал таким. И тут мы видим самое интересное.

МИД Украины: Зеленский готов к встрече в "нормандском формате" в сентябре

Мем "прекратить ВОЙНУ в Донбассе" - общепринят в Украине, его повторяют самые разные люди в ЕС, США и в России ("гражданская война"). Вот только того, что соответствует грозному слову "Война", там нет с 2015 года. Нет - регулярных боевых действий, столкновений воинских частей. Но и Мира тоже нет. Имеют место вялые перестрелки (в том числе артиллерийские). Есть потери. За "100 дней Зеленского" украинская сторона сообщила про 31 военного убитого и умершего от ран (видимо, примерно такие же потери в ДНР). Ни мира, ни войны. При этом жителям ДНР/ЛНР и "прифронтовых районов" Украины не позавидуешь - жить в таком психологическом напряжении ...

В любом случае очевидно: эти "гибридные действия" вполне можно прекратить по договоренности сторон. Понятно - "кому война, кому мать родна": гибнет людей немного, зато "боевые надбавки" идут тысячам (десяткам тысяч?) военных по обе стороны. Есть и другие "вкусности" - например, "в сфере снабжения". Понятно - бизнес есть бизнес. Но, конечно, главные "интересанты" другие. Политический пиар "Войны" включает - одной фонетикой этого самодостаточного Слова! - сильные ассоциации-рефлексы. На этом во многом держался, скажем, Порошенко. Думаю, и руководителям ДНР/ЛНР "тема войны" помогает...

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Но после избрания Зеленского ситуация, очевидно, изменилась. Ему важно показать себя не Президентом Войны, а Президентом, который "войну ЗАКОНЧИЛ". Чисто технически, учитывая масштаб "боевых действий", это не так сложно. Четкий и окончательный развод войск по всем пунктам соприкосновения. Твердый приказ "не стрелять" - при таком же приказе войскам ДНР/ЛНР под гарантии России. Резкое усиление роли внешних посредников. Собственно, почти все это Зеленский и сказал при встрече "возвращенных из России".

Учитывая фантастический мультипликатор, ТВ-эхо в Украине от каждого выстрела, это может стать для него огромной пиар-победой. Она необходима для поддержания высокого рейтинга в преддверии объявленных им реформ - очень важных, трудных, необходимых для Украины. Не менее важно это для России.

Украинскому обществу предстоит осознать, что они строят не "АнтиРоссию", а свою страну

Напряжение (и одновременно застой) в российской политике - очевидный факт. Власти нужен Успех. И если в социально-экономической сфере что-то сдвинуть - трудно и долго, то во внешней политике, внешнем пиаре дело всегда легче и эффектнее. Если несколько лет назад был запрос на "твердость" в отношении Запада, то сейчас социологи фиксируют желание улучшить отношения ("не в ущерб суверенитету" !). Есть явные сигналы и с Запада - от Трампа, Макрона и т.д. Но никакое принципиальное улучшение (скажем, отмена санкций или их ослабление) нереально без прекращения "войны" на Украине. Новая встреча "минской четверки" открывает хорошую возможность для такого "окончательного прекращения", причем с максимальным международным пиаром. Успех переговоров мог бы изменить психологическую атмосферу в отношениях с ЕС, дать российскому обществу ощущение "прорыва", причем без всякого "слива ДНР".

Так что шанс на обоюдный выигрыш сегодня есть. Ну, а что касается двусторонних отношений... Что ж, России предстоит принять, что, да, "Украина - не Россия", а ИНОСТРАННОЕ государство. Украинскому обществу предстоит осознать, что они строят вовсе не "АнтиРоссию", а просто СВОЮ страну. И тогда понемногу рана станет затягиваться...

Власть Позиция Колонка Леонида Радзиховского Отношения России и Украины Политический кризис на Украине
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