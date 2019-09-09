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09.09.2019 16:07
Рубрика: Культура

На греческом острове раскопали затерянный город

Текст: Денис Передельский
Фото: Ministry of Culture, Greece Фото: Ministry of Culture, Greece
Фото: Ministry of Culture, Greece

Греческие археологи при раскопках на небольшом скалистом острове Вриокастраки обнаружили руины древнего города, который процветал в ранний византийский период, но затем был брошен жителями.

Об открытии со ссылкой на данные Министерства культуры Греции сообщает Greek Reporter. На островке Вриокастраки, расположенном напротив древнего города Вриокастро на острове Китнос, были сделаны значительные находки.

Фото: Ministry of Antiquities, Egypt
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Так, археологи обнаружили остатки большой раннехристианской церкви и здания раннего византийского периода. Были найдены и другие монументальные сооружения. Установлено, что их возвели на месте гораздо более древнего святилища.

Находки свидетельствуют о настоящем строительном буме в ранние византийские времена. Застройка была настолько интенсивной, что на небольшом островке были разрушены практически все сооружения античности.

Согласно царившей тогда традиции, новые здания сооружались на месте старых, порой, из того же материала. Также ученые обнаружили множество керамики, датируемой VI и первой половиной VII веков нашей эры.

Кстати, именно в VII веке этот город был заброшен, а его жители переехали в замок Ория - средневековую столицу острова Китнос.

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