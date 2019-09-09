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09.09.2019,  
12:28
Текст:  Алексей Моисеев

Реактивную систему залпового огня "Град" скрестили с "Осой" в Ливии

Необычная самоходная установка замечена в Ливии. На шасси реактивной системы залпового огня чехословацкого производства RM-70 установили три ракеты 9М33 советского зенитного ракетного комплекса "Оса".

В твиттер-аккаунтах, разместивших фотографии этого мутанта, предположили, что развернутая бойцами фельдмаршала Хафтара к юго-востоку от Триполи боевая машина будет служить для обороны от авиации противника.

Однако многие военные эксперты выразили сомнение в таком предназначении этой установки. У нее нет радиолокационной станции и каких-то других систем, способных эффективно наводить ракеты на цели в воздухе.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Можно предположить, что такие боеприпасы планируют применять для ударов по объектам на земле.

Ранее стороны, вовлеченные в конфликт, активно использовали для этого ракеты ЗРК С-125 и авиационные Х-29.

По всей видимости, силы фельдмаршала имеют значительные запасы 9М33, вот и решили их задействовать для таких задач.

СССР и страны Варшавского договора были основными поставщиками военной техники в Ливию. Например, Чехословакия продавала учебно-тренировочные самолеты Л-39, выпускаемые по советской лицензии танки Т-55, колесные четырехосные бронетранспортеры ОТ-64, гусеничные ОТ-62, 152-мм самоходные гаубицы "Дана" и варианты "Градов" - РСЗО RM-70.

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