Более миллиона человек отметили День города на ВДНХ

Более миллиона человек стали участниками праздничных мероприятий 7 и 8 сентября на главной выставке страны. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

- Выставка достижений народного хозяйства продолжает ставить рекорды, - сообщает пресс-служба. - В течение двух выходных дней праздника выставку посетили более миллиона человек. Москвичи и гости столицы послушали концерты и посмотрели выставки и показ мод, участвовали в мастер-классах, представлениях и спортивных соревнованиях, устанавливали рекорды.

Напомним, что 7 сентября на площади Промышленности 3,5 тысячи человек приняли участие в самом массовом уроке танцев в стране. Его провел вице-чемпион Европы по бальным танцам Виталий Сурма. Это событие официально внесено в Реестр рекордов России. Эстафета достижений продолжилась в Зеленом театре. На легендарной концертной площадке в этот раз солировали не музыканты, а бариста. Здесь состоялась массовая дегустация свежезаваренного кофе, в которой приняли участие 2,1 тысячи человек. Специально для этого было приготовлено около 300 литров бодрящего напитка разных сортов и вкусов. Рекорд был зафиксирован представителями Книги Гиннесса.

Кроме того, за субботу и воскресенье около 8,5 тысячи человек посетили центр "Космонавтика и авиация", еще около 6 тысяч побывали в Центре славянской письменности "Слово", 2,9 тысячи человек пришли в Музей ВДНХ. Около 10 тысяч человек посмотрели показ мод. Завершение фестиваля "Ритм моего города" собрал около 20 тысяч человек, еще около 6 тысяч собрал концерт классической музыки. Многие десятки тысяч человек просто отдыхали на территории выставки: пробовали на прочность новый подвесной мост, любовались цветами в оранжерее, фотографировались на фоне восстановленных павильонов и фонтанных комплексов, катались на лодках в прудах, играли с детьми на детских площадках и прочее.