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09.09.2019 21:36
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Хайнань зазывает

Южная провинция Китая провела в Москве инвестиционную конференцию
Текст: Федор Костюченко
В понедельник остров свободной торговли Хайнань собрал представителей российских регионов, бизнеса, науки и депутатского корпуса, чтобы поделиться с ними новыми возможностями взаимного сотрудничества.

Выступая на конференции, заместитель Секретаря КПК провинции Ли Джун отметил, что Хайнань - самая молодая провинция и быстро развивающая. Главными драйверами экономического роста провинции, по его словам, является туризм, сфера услуг и отрасль высоких технологий. Так, в январе - июне 2019 года островную китайскую провинцию Хайнань посетили 38,57 миллиона туристов. Это принесло региону порядка семи миллиардов долларов. Активно развивается сфера медицинских услуг. В частности, за счет проведения большого числа клинических исследований международного медицинского кластера "Лэчэн". Власти поощряют и поддерживают тех, кто развивает научно-технический потенциал. А сегодня они активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- Согласно плану властей, - заметил замгенерального секретаря Евразийской организации экономического сотрудничества по Китаю Гэ Цзян, - ожидается, что к 2050 году провинция превратится в уникальный международный кластер, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Надежными партнерами во всем этом, по мнению властей Хайнаня, будут представители России. Уже заключены договора о сотрудничестве с тремя регионами. И это только начало.

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