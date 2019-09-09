Какие выставки можно посетить в Москве бесплатно

В столице открылась шестая музейная неделя. В течение семи дней ряд выставок будут работать бесплатно. Об этом сообщает департамент культуры Москвы.

Напомним, что более 40 выставочных залов и музеев, подведомственных столичному департаменту культуры, в один из семи дней в течение "музейной недели" работают бесплатно.

Так, в понедельник в Музее героев Советского Союза и России бесплатно открыта экспозиция "Как мы спасали челюскинцев". Экспозиция рассказывает о первых героях Советского союза - летчиках, спасавших участников экспедиции 1933-1934 годов.

Во вторник в Музее современного искусства открывается выставка Ильмиры Болотян "Нематериальный труд", состоящая из 10 работ художницы. В Музее Вадима Сидура открывается выставка Алексея Булдакова "Каскадеры", посвященная городским и породистым голубям и их трюкам в воздухе.

В среду можно посетить Музей-заповедник "Царицыно", где к юбилею императрицы Екатерины Великой постоянную екатерининскую экспозицию дополнили шедеврами живописи и скульптуры из собраний музеев России. А в Мемориальном музее А. Н. Скрябина открывается выставка "Круг Скрябина. Н. Шперлинг и Ж. Дельвиль".

В четверг стоит идти в Кусково или Дарвиновский музей, смотреть бесплатно постоянные экспозиции стекла и насекомых, соответственно.

А в пятницу стоит заглянуть в облагороженный парк и усадьбу "Люблино", Музей лубка и наивного искусства или в музей-усадьбу Коломенское.

В выходные дни, по данным портала мэра Москвы, бесплатно будет работать ряд выставок: в Музее А.С. Пушкина про историю кукол, в Музее Москвы - про последние находки археологов. Кроме этого, Музей космонавтики приглашает на выставку, посвященную фантазиям писателей-фантастов, Музей В.А. Тропинина представит акварели художника, а в Музее Марины Цветаевой расскажут о младшей сестре поэта Анастасии Цветаевой.