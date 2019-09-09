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09.09.2019 21:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Писателей, поэтов и драматургов наградили на 32-й ММКЯ в Москве

Текст: Александр Алексеев
На ВДНХ завершилась Московская международная книжная ярмарка. Вечером, уже в ее последний день, состоялось награждение литераторов памятной медалью в честь 220-летия А.С. Пушкина. Их лучшая проза и поэзия теперь опубликована в юбилейном альманахе "Современник", где можно найти и произведения друзей Пушкина - Кюхельбекера, Жуковского. Такая вот получилась литературная перекличка поколений. А издал этот внушительный сборник Интернациональный Союз писателей, тоже празднующий в этом году свой юбилей - 65-летие.
Фото: Роман Щербенков
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Вручение медали в честь 220-летия А.С.Пушкина стало одним из финальных аккордов ММКЯ. Мощным, разноплановым и полифоничным. Поскольку палитра представленных жанров оказалась очень широка: от лирической поэзии (как у Веры Ступиной или Нэлли Баевой) и фэнтази (а здесь одной из наиболее впечатляющих оказалась книга 21-летней петербурженки Марины Дербиной "Огненная пантира: тьма и пепел", сконструировавшей события, которые могут произойти в ее родном городе в 2115 году), до повестей, пьес, детских сказок, научно-художественных исследований. А также исторических романов и романов-триллеров.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ

Были и книги-"трансформеры". Известный прозаик Саша Соколов ("Между собакой и волком" и "Школа для дураков"), рассказывая о новой книге Амира Гаджи (псевдоним писателя Анатолия Мухамеджанова), даже растерялся: "Какого же рода этот роман? Любовный, шпионский, роман воспитания, исторический, авантюрный, психологический, философский?"

Авторы, которые приехали на ММКЯ в Москву, лично читали фрагменты своих произведений аудитории и отвечали на вопросы. После окончания торжественной церемонии, которую заместитель председателя правления ИСП Галина Березина провела креативно, позитивно и с юмором, порой убеждая писателей, решивших огласить благодарному залу чуть ли не половину своего романа: "Спасибо, ну, а о том, что было дальше, читатели смогут узнать, когда купят вашу книгу…", уже начались раздача автографов и дружеское общение. И, конечно, что наверное неизбежно, писатели даже заспорили между собой о том, чьи книги лучше всего продавались на ММКЯ…

Впрочем, полные данные статистики станут известны уже чуть позже.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Московская международная книжная выставка-ярмарка
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