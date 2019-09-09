Новости

В Кремле прокомментировали уход министра энергетики Саудовской Аравии 14:08
Президент Литвы выступил за политический диалог с Минском 14:07
Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана 14:05
Песков понадеялся на непредвзятое расследование в отношении Google 14:02
Под Тулой перевернулся микроавтобус с пассажирами 13:57
Стала известна дата новых переговоров по транзиту газа 13:48
В Прикамье подвели итоги муниципальных выборов 13:48
Уничтоженный в Грозном бандит готовил и другие нападения 13:48
Гахария назначен премьер-министром Грузии 13:43
В СНГ создается система помощи мигрантам в поиске работы 13:39
Минздрав утвердил требования к контролю качества меддеятельности 13:33
МИД Украины: Зеленский готов к встрече в "нормандском формате" в сентябре 13:24
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских 13:23
На Кубани в ДТП погибли четыре члена избирательной комиссии 13:13
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево 13:06
Глубоко под Европой нашли затерянный континент 13:06
Владимирского рецидивиста осудили за вербовку ребенка в террористы 13:06
У молодежи все чаще стал встречаться один из самых опасных видов рака 13:05
МИД РФ заявил о рисках обострения ситуации в Афганистане из-за Трампа 13:04
Видео: байкер чудом избежал смерти при выезде на встречку 13:04
В Ингушетии подвели предварительные итоги выборов 12:54
Мэру Рио-де-Жанейро запретили изъять книги про гомосексуалистов 12:51
Президент Франции приедет в Москву на праздник Победы 12:49
Светильники ручной работы украсят Москву 12:47
Минск претендует на проведение ЧЕ по легкой атлетике в 2024 году 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 13:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой перевернулся микроавтобус с пассажирами

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области пассажирский микроавтобус опрокинулся после столкновения с иномаркой. В результате аварии получили травмы десять человек, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: байкер чудом избежал смерти при выезде на встречку

Сообщение об аварии поступило на пульт единой диспетчерской службы в 11:25, говорится на сайте регионального главка МЧС. На 83 километре автодороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань столкнулись Chevrolet Cruze и микроавтобус Ford Transit, ехавший по маршруту Алешня-Тула. От столкновения автобус опрокинулся.

По предварительным данным полиции, в аварии пострадали десять человек из обоих транспортных средств.

В ликвидации последствий аварии от МЧС участвовали десять человек и три единицы техники. Сейчас движение на данном участке трассы регулируются автоинспекцией.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники УГИБДД и следователи полиции. Причины ДТП устанавливаются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Минздрав утвердил требования к контролю качества меддеятельности
Шойгу: Мы готовы тесно сотрудничать с военным ведомством Франции
Паспорт в приложении исключит продажи алкоголя подросткам
Беглов набрал 64,57% голосов после обработки 97,13% протоколов