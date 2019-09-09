Под Тулой перевернулся микроавтобус с пассажирами

В Тульской области пассажирский микроавтобус опрокинулся после столкновения с иномаркой. В результате аварии получили травмы десять человек, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Сообщение об аварии поступило на пульт единой диспетчерской службы в 11:25, говорится на сайте регионального главка МЧС. На 83 километре автодороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань столкнулись Chevrolet Cruze и микроавтобус Ford Transit, ехавший по маршруту Алешня-Тула. От столкновения автобус опрокинулся.

По предварительным данным полиции, в аварии пострадали десять человек из обоих транспортных средств.

В ликвидации последствий аварии от МЧС участвовали десять человек и три единицы техники. Сейчас движение на данном участке трассы регулируются автоинспекцией.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники УГИБДД и следователи полиции. Причины ДТП устанавливаются.