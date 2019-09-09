Собянин: Надеюсь, новая разноплановая Мосгордума будет на пользу москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил вновь избранных депутатов в Мосгордуму.

На своем официальном сайте он написал: "Вчера в Москве прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные. В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту".

Поздравив всех избранных депутатов, Собянин выразил надежду "на конструктивную работу на благо нашего любимого города и москвичей".