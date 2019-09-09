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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Встреча с "Лилией"

На западе Москвы началась проходка тоннеля новых станций метро
Текст: Иван Пышечкин
Фото: Сергей Михеев
Российская газета - Столичный выпуск № 201(7959)
На западном участке Большой кольцевой линии метро строители приступили к проходке двухпутного перегонного тоннеля между будущими станциями "Карамышевская" и "Мневники". Старт работам дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Прокладывать подземный путь к "Мневникам" будет 10-метровый тоннелепроходческий щит "Лилия". Ранее его уже задействовали при строительстве двух участков Некрасовской линии метро длиной 2,6 км и 1,1 км. Теперь же комплексу предстоит пройти еще почти километр. Расстояние, казалось бы, небольшое, но средняя скорость, с которой движется щит, - всего 10-15 метров в день. Преодолеть всю дистанцию рассчитывают в январе 2020-го. "Активно строим Большую кольцевую линию, западный участок. Фактически все тоннели находятся в работе, запускаем проходческий щит в последний тоннель. "Лилия" нырнет на глубину 30 метров и через несколько месяцев вынырнет на следующей станции", - сказал Сергей Собянин. Мэр отметил, что западный участок БКЛ примыкает к микрорайонам, где проживают около полумиллиона человек. Его строительство позволит значительно улучшить транспортную доступность в районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский парк и Фили-Давыдково.

По итогам продажи указателей на аукционе метро получит почти три четверти миллиона рублей

На этом участке откроют четыре станции метро: "Улица Народного Ополчения" на проспекте Маршала Жукова (в будущем на ней организуют пересадку на Рублево-Архангельскую линию), "Карамышевская" и "Мневники" в северной и южной части Мневниковской поймы и "Можайская" между Молдавской улицей и путями Смоленского направления МЖД. Последняя в перспективе превратится в крупный пересадочный узел: пассажиры смогут пересесть на станцию "Кунцевская" Филевской и Арбатско-Покровской линий, а также на станцию "Кунцево" в составе первого центрального диаметра.

Запуск западной части нового кольца метро улучшит транспортную доступность для полумиллиона жителей

Строительство западного участка длиной 9 км ведется в два параллельных этапа. На первом тоннель прокладывают от "Хорошевской" до "Карамышевской". Этот участок длиной 5,5 км будет готов уже в следующем году. В течение 2020-го тоннель протянется еще на 3,5 км, дойдя до "Можайской" и минуя "Мневники".

Сама же "Карамышевская" относится к станциям мелкого заложения - она сооружается на глубине 25 метров. В будущем к ней создадут удобные подъезды для жителей района Филевский парк и посетителей спортивного парка в Крылатском, построив пешеходный и автомобильный мосты через Москву-реку. Рассматривают даже вариант со строительством канатной дороги, которая соединит станцию с Национальным космическим центром.

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