В Ясной Поляне развенчали мифы о Толстом

В музее-усадьбе Ясна Поляна отмечают 191-ю годовщину со дня рождения Льва Толстого. По многолетней традиции в этот день здесь проводятся бесплатные экскурсии, сообщает сайт музея-усадьбы "Ясная Поляна".

Гости приезжают к полудню, чтобы послушать "Слово о Толстом". Каждый год в день рождения Льва Толстого - 9 сентября в Ясной Поляне собираются писатели, люди творческих профессий, студенты, школьники и педагоги, личности известные и не очень, чтобы сказать или послушать то самое слово о великом писателе, мыслителе, человеке… Кто-то устраивается на скамеечках, другие - прямо на траве. Это не митинг - просто встреча людей, которым есть что сказать или же о чем вместе помолчать. Затем все направляются в лес Старый Заказ, чтобы возложить цветы на могилу Льва Николаевича Толстого.

В этот день для гостей проводятся бесплатные 10-минутные экскурсии по Дому писателя и Флигелю Кузминских. На площадке перед домом Толстого будет концерт камерного Renaissance-квартета. Вечером - концерт заслуженной артистки России Агриппины Стекловой совместно с пианисткой, лауреатом международного конкурса Василисой Беловой - "Музыка повести "Детство".

В виртуальном же пространстве в этот день завершится цикл публикаций, разоблачающий мифы, окутывающие образ Льва Николаевича Толстого. Сотрудники музея-усадьбы "Ясная Поляна" на основе наиболее частых вопросов экскурсоводам сделали подборку самых популярных мифов о писателе. В течение недели эти мифы последовательно разоблачались. Все мифы можно найти по тегу #мифы_о_Толстом.

А с 11 по 12 сентября в Ясной Поляне пройдет XIV Международный семинар переводчиков произведений Льва Толстого и других русских писателей. В его работе принимают участие переводчики и исследователи из России, Франции, Италии, Боснии, Македонии, Японии, Турции, Великобритании, Израиля, Индии, Ирака и других стран. Состоятся заседания, мастер-классы, круглые столы по проблемам теории и практики перевода, а также пройдет презентация новых изданий переводов произведений Л. Н. Толстого и изданий о Толстом. Заключительным мероприятием станет показ документального фильма Галины Евтушенко "Пушкинская Италия".