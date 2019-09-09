В Москве изъяли львенка, которого прятали в гаражах

В столичный Центр передержки животных передали львенка, обнаруженного в гаражах недалеко от Проспекта Мира, передает РИА Новости информацию московского департамента природопользования.

"По обращению жителей инспектора департамента природопользования Москвы совместно с полицией изъяли львенка, который находился в гаражах рядом с улицей Проспект Мира​​​. Львенок передан в Центр передержки животных, его осмотрит ветеринар", - уточнили в департаменте.

Сейчас по этому факту полиция проводит проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

"Хозяином гаража оказался 32-летний местный житель, который не смог представить документы животное, - сообщили в департаменте. - Он был доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка".