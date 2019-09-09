В Москве почтили память погибших во время теракта на улице Гурьянова

Двадцать лет назад на юго-востоке столицы произошла страшная трагедия - теракт на улице Гурьянова унес жизни более 100 человек. 9 сентября у мемориала, установленного после теракта, почтили память погибших.

Утром в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", воздвигнутом в память о трагедии, прошел траурный молебен. А днем муниципалитет пригласил бывших жителей разрушенных домов, родственников погибших, представителей общественных организаций, школьников и просто всех желающих вспомнить о том, что произошло здесь 20 лет назад. Собравшиеся почтили память жертв теракта минутой молчания и возложили цветы к символическому бронзовому монументу, стилизованному под часовню. В руках у некоторых горели свечи, кто-то смахивал платком слезы.

Тот теракт унес жизни 106 человек, еще более 690 получили тяжелые ранения

Как рассказал "РГ" глава муниципального округа Печатники Игорь Давидович, специальной программы они не готовили, но все, кто хотел сказать слово, сказали.

"Эта страшная трагедия объединила людей. Уже многие годы они приходят сюда, - говорит Давидович. - В районе нет человека, которого не коснулась бы эта трагедия. Многие потеряли тогда родственников, одноклассников, друзей, просто знакомых. Я не был свидетелем тех страшных дней, поскольку не так давно живу в этом районе. Но тоже воспринимаю те далекие события очень близко к сердцу..."

Напомним, 8 сентября 1999 года в 23.58, когда большинство жителей уже мирно спали, в девятиэтажном жилом доме N 19 по улице Гурьянова прогремел взрыв. Его мощность в тротиловом эквиваленте составила около 350 кг. Взрывная волна разрезала дом почти пополам, два подъезда были полностью уничтожены. Куски арматуры пробили соседний дом N 17, а битые оконные стекла усеяли половину района. 106 человек погибли, еще более 690 получили тяжелые ранения. Генеральная прокуратура России завершила расследование лишь в апреле 2003 года. Следствие установило, что взрыв был тщательно спланирован террористами. Девять участников подготовки терактов были ликвидированы спецслужбами РФ.

Оставшихся в живых жителей разрушенного дома N 19 и сильно пострадавшего - N17 переселили в новые квартиры. Остатки этих двух домов снесли. На их месте построили четыре 25-этажных дома, из окон которых открывается вид на Москву-реку. Жизнь продолжается...