Эксперимент с электронным голосованием в Москве показал удивительные результаты. Явка на него превысила 90%, что очень много для выборов любого уровня, а уж в случае с избранием городского парламента и вовсе звучит фантастически. Для сравнения - на обычные избирательные участки пришли 21,77% избирателей, то есть в четыре раза меньше. Или столько же, сколько участвует в других европейских городах.

Неприятным сюрпризом итоги онлайн-выборов стали для оппозиции. Она возлагала на электронное голосование большие надежды, будучи уверенной, что голосовать в интернет придет лояльная ей аудитория. Однако это оказалось не так - во всех трех округах, где проходил эксперимент, уверенную победу одержали кандидаты, готовые к конструктивной работе с мэрией. Причем большинство голосов они набрали как в целом по округу, так и в электронном голосовании в частности. В округах N1, 10 и 30 избрались соответственно Андрей Титов, Лариса Картавцева и Маргарита Русецкая.

Но об итогах все узнали позже, а вот явка начала удивлять практически сразу после старта голосования. За первые 15 минут она составила 4,8%. А, к примеру, на самом обычном участке N 155 в Тверском районе столицы даже к 11 часам проголосовали лишь чуть больше 2,5% избирателей. На расположенном неподалеку участке N 142 явка и к 14 часам не достигла 10%.

В электронных же выборах к 15.00 проголосовали 75%. Замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко считает, что цифры говорят сами за себя: "Явка еще раз подтверждает, что избирателям интересна и удобна такая форма выборов". Хотя не обошлось и без сбоев системы. Несмотря на четыре тестовых голосования накануне выборов непосредственно 8 сентября они все же были. Голосование онлайн приостановилось, несколько сотен избирателей из 11,2 тысячи зарегистрировавшихся столкнулись с проблемами.

Сотрудница одного из производственных предприятий Зеленограда Екатерина Воронова, к примеру, решила проголосовать дистанционно за своего кандидата по району Крюково. Примеру последовал и ее супруг. Но утром 8 сентября, когда они вбили в браузер адрес mos.ru, начались проблемы. Страница электронного голосования долго грузилась. У мужа Екатерины она вовсе не открылась, а у нее самой отобразилась, и система даже выдала бюллетень. Но поставить "галочку" женщина не успела - все зависло. После новой попытки mos.ru вдруг объявил: "Вы уже проголосовали".

Во всех трех округах, где проходил эксперимент, уверенную победу одержали кандидаты, готовые к конструктивной работе с мэрией - Андрей Титов, Лариса Картавцева и Маргарита Русецкая

В ожидании ответа от техподдержки она даже связалась с кандидатом, за которого хотела голосовать. И тот рассказал о сбое и о том, что скоро все должно восстановиться. Ближе к вечеру москвичке удалось снова зайти на портал и оставить свой голос.

По словам Костырко, сложности с получением или заполнением электронного бюллетеня из-за сбоя возникли у 543 человек. "В итоге 85%, или 462 избирателя после нашего уведомления вернулись к системе, получили бюллетень и проголосовали", - говорит он.

Интересно, что в электронном голосовании, как и в случае традиционных выборов, показатели явки и реально проголосовавших не совпали. При явке на онлайн-выборах в 92,3 процента заполнивших бюллетень и проголосовавших оказалось 87,4 процента. "Разница в 5 процентов - минимальная. На традиционных голосованиях всегда есть процент недействительных бюллетеней, зачастую он гораздо выше. В ходе каждого тестирования электронного голосования были 7-10 процентов, которые получали бюллетень, но не заполняли его. Так что это именно те, кто таким образом сознательно выражает свою позицию - не голосовать", - объяснили "РГ" в департаменте информтехнологий.

Руководитель Электронного штаба Илья Массух подчеркнул, что технический сбой не привел к потере голосов избирателей. Все бюллетени были сохранены и попали в очередь, а после возобновления работы системы их распечатали. Так что в целом эксперимент с электронным голосованием можно считать удачным - голоса не потеряли, а явка составила рекордные 90 с лишним процентов. Абсолютное большинство электронных избирателей остались довольны - они смогли отдать свой голос в несколько кликов, не приходя на участок. Кроме того, электронные выборы привлекли много молодежи - молодым оказалось интересно испытать новую компьютерную систему. К тому же взломать ее и повлиять на результат волеизъявления никто не смог - а в электронных выборах именно это считают главным риском.

Высоко оценили московский эксперимент с электронными выборами и международные эксперты. Они признали, что в Европе ничего подобного пока нет и опыт российской столицы можно считать передовым. "Сегодня я увидел уникальный пример отличной работы. Процесс действительно полностью прозрачен, он открыт. Во Франции дела обстоят, к сожалению, не так радужно", - рассказал генеральный секретарь международного движения "Народный суверенитет" Эммануэль Марк Андре Леруа.

Французского юриста Вероник Руэз тоже больше всего впечатлили онлайн-выборы. "У нас электронного голосования нет, - объяснила она. - Французы опасаются возможных фальсификаций. Но ваши выборы показывают надежность и популярность электронных выборов".

Высокую явку, кстати, продемонстрировал и еще один электронный эксперимент. В Москве 8 сентября работали 30 цифровых избирательных участков, где выбрать губернатора или депутата Госдумы могли жители 20 регионов страны, оказавшиеся в этот день в столице. О таком желании заявили около 2,5 тысячи человек, предварительно подав заявку на портале госуслуг. Пришли на участки 68,2 процента, из них - тоже очень хороший показатель. К тому же здесь все прошло без сбоев - корреспондент "РГ", к примеру, смог выбрать губернатора Волгоградской области в двух шагах от Тверской улицы, потратив на это несколько минут.

Кстати

- Онлайн-голосование в Москве, напомним, прошло в трех экспериментальных избирательных округах: N 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), N 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и N 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Для участия в электронных выборах зарегистрировались 11 228 человек. Из них бюллетени для голосования получили более 10 тысяч человек.