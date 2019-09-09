В Москве вспоминают жертв теракта на улице Гурьянова

Теракт в Москве произошел 20 лет назад, в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года.

На месте взрыва дома на улице Гурьянова собралось около 200 человек. В основном это жители района Печатники.

Они возложили цветы к памятнику, который установлен на месте дома номер 19. После взрыва его, а также соседний жилой дом решено было разобрать.

- В ту ночь мы почувствовали сильный толчок. Так как я родом из Ташкента, подумала, что это землетрясение. Утром мы увидели, что это был взрыв, - рассказала Лариса Цой, жительница одного из соседних домов. - Пострадавших тогда разместили в здании кинотеатра неподалеку. Мы приносили туда вещи, потому что люди остались ни с чем. А родственники рвались туда, на пепелище, надеясь найти своих родных.

В 2004 году Московский городской суд приговорил к пожизненному заключению Адама Деккушева и Юсуфа Крымшамхалова, которые обвинялись в совершении нескольких терактов, в том числе, на улице Гурьянова. Еще двое террористов не найдены.