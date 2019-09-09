В Подмосковье пройдет VIII Елисаветинский крестный ход

15 сентября в подмосковных селах Ильинское и Усово состоится VIII Елисаветинский крестный ход, посвященный 155-летию со дня рождения святой преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны и 145-летию со дня рождения священномученика Сергия Махаева.

Крестоходцы пройдут по уникальному маршруту, разработанному Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Усадьба "Ильинское-Усово" была приобретена императором Александром II в подарок супруге императрице Марии Александровне в 1864 году. После кончины императрицы усадьбу унаследовал ее сын Великий князь Сергий Александрович. В 1884 году он привез в имение свою супругу Великую княгиню Елисавету Федоровну. В 1891 году после назначения Великого князя Сергия Александровича на пост московского генерал-губернатора подмосковная усадьба "Ильинское-Усово" стала его официальной резиденцией.

Великокняжеская чета много сил уделяла благотворительности и просвещению: в 1892 году здесь был построен родильный приют, ясли, которые в 1905 году по настоянию Великой княгини Елисаветы Федоровны были переоборудованы в лазарет для раненых воинов Русско-японской войны.

В скором времени специалистами Фонда ЕСПО будут созданы музеи, которые войдут в "Императорский маршрут", объединяющий места пребывания и паломничеств представителей Российского императорского дома-усадьбы, резиденции, дворцовые комплексы Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Красноярского края, Воронежской, Костромской, Брянской и других областей. Будет создан музей в народном училище, где преподавал отец протоиерея Сергия Махаева, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово протоиерей Константин Махаев.

Протоиерей Сергий Махаев (1874 - 1937) был помощником Великой княгини Елисаветы Фёдоровны в работе Императорского Православного Палестинского Общества и Московского отделения Российского общества Красного креста.

Сергий Махаев принял мученическую смерть 2 декабря 1937 года на Бутовском полигоне под Москвой. Он был посмертно реабилитирован 30 июня 1989 года. В 2000 году протоиерей Сергий Махаев был прославлен в лике новомучеников и исповедников российских.