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09.09.2019 13:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Владимирского рецидивиста осудили за вербовку ребенка в террористы

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Силовики во Владимирской области изобличили злоумышленника, который склонил ребенка к вступлению в ряды боевиков, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

По данным ведомства, вербовкой подростка для участия в работе запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" занимался гражданин Армении Ашот Григорян. В поле зрения силовиков мужчина попал, когда его этапировали отбывать наказание во Владимирскую область. Суд приговорил его к десяти годам заключения в колонии строгого режима за грабеж и разбой.

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- В ходе дальнейшего расследования противозаконной деятельности Григоряна А. М. выявлен эпизод вовлечения им в деятельность запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ несовершеннолетнего, который, попав под его влияние, выехал на территорию Сирии для участия в боевых действиях на стороне террористов, - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе УФСБ, вовлечь подростка в ряды боевиков подозреваемый успел в то время, когда еще находился на воле. Однако об этом эпизоде его биографии стало известно только сейчас.

За вовлечение подростка в ряды боевиков в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. В июне Московский окружной военный суд признан мужчину виновным по ч. 1 ст. 205.1 ("Содействие террористической деятельности") и ч. 4 ст. 150 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления").

По приговору суда, с учетом частичного сложения наказаний, обвиняемый проведет в заключении 14 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Дальнейшая судьба завербованного подростка следствию пока неизвестна.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Вербовка в террористические организации
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