Воронежских студентов переселят в "умные" кампусы

В опорном вузе Воронежа - он объединяет два университета: технический и строительный - обнародовали стратегию совершенствования студенческого жилья. За несколько лет будущих ученых и инженеров переселят из построенных в середине прошлого века общежитий в "пропитанные" современными технологиями кампусы с симпатичными скверами, спортплощадками и ландшафтным дизайном.

В декабре начнется строительство нового 15-этажного здания на 300 мест. Общежитие XXI века спроектировано по энергосберегающим технологиям, состоит оно не из традиционных комнат, а из квартир с санузлами и кухнями, оснащено оборудованием, необходимым маломобильным студентам. На каждом этаже имеется спортзал, есть комнаты для занятий, а в подвале находится современная прачечная. Отапливать "умную общагу" будет собственная энергоэффективная котельная, вокруг разобьют скверы со скамейками, беседки и спортплощадки.

Дизайн кампуса разработали сами студенты: весной в университете прошел конкурс, организованный студенческим архитектурным бюро. Проекты представили шесть команд двух факультетов: архитектурного и городского хозяйства. Победили хозяйственники.

- Принципиально важно, что облик студенческого городка определяют сами студенты, - подчеркнул ректор опорного вуза Сергей Колодяжный.

Подрядчик для строительства "умного" общежития уже определен, и в конце года он начнет рыть котлован. Студенческий дом планируется сдать в декабре 2021 года.