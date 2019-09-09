На Камчатке спасли экипаж "затонувшей" подлодки

На Камчатке моряки-подводники Тихоокеанского флота провели тренировки по спасению из подводной лодки, лежащей на грунте, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Члены экипажа одной из субмарин в рамках нормативов надели спасательное снаряжение, проверили его герметичность и покинули аварийную подлодку через торпедный аппарат, свободно всплыв.

Кроме того, в бассейне учебно-тренажерного комплекса подводники тренировались быстро надевать спасательный костюм и садиться в надувной спасательный плот ПСН-10.